Meer winst voor BNP Paribas

Woensdag 3 mei 2017 07:37 Risicokosten Franse bank duidelijk gedaald.(ABM FN-Dow Jones) BNP Paribas heeft in de eerste drie maanden van 2017 meer winst weten te behalen. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de Franse bank.De omzet van BNP Paribas liep op jaarbasis op met ruim vier procent tot 11,3 miljard euro. Tegelijk met de omzet liepen echter ook de operationele kosten op, met 6,5 procent tot 8,1 miljard euro, terwijl de risicokosten juist daalden van 757 miljoen naar 592 miljoen euro.De operationele winst van de Franse bank steeg met 5,1 procent naar 2,6 miljard euro en dit leverde onder de streep een nettowinst op van 1,9 miljard euro, 4,4 procent meer dan de winst in het eerste kwartaal van 2016 en ook meer dan waar analisten op hadden gerekend.BNP Paribas realiseerde een rendement op het eigen vermogen van 10,4 procent, exclusief eenmalige posten.De kernkapitaalratio onder Basel III lag eind maart op 11,6 procent, 0,15 procentpunt hoger dan eind 2016.BNP Paribas merkte verder nog op dat het druk is met het implementeren van de aanpassingen zoals de bank die overeenkwam met de Amerikaanse autoriteiten.DoelstellingenBNP Paribas liet in februari bij de jaarcijfers reeds weten in het tijdsvak 2017 tot en met 2020 tenminste een gemiddelde groei van 6,5 procent per jaar voor de nettowinst te willen realiseren. Daarnaast staat de bank een rendement van 10 procent op het eigen vermogen in 2020 voor ogen, met een kernkapitaalratio van 12 procent.Het aandeel BNP Paribas sloot dinsdag 1,5 procent hoger op 65,77 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 03, 2017 01:37 ET (05:37 GMT)