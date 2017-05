Sainsbury ziet omzet sterk stijgen

Woensdag 3 mei 2017 08:46 Britten zien onderliggende winst licht dalen in tweede kwartaal.(ABM FN-Dow Jones) Sainsbury heeft in het voorbij gebroken boekjaar de omzet sterk zien stijgen en de resultaten licht zien dalen. Dit meldde de Britse supermarktketen woensdag voorbeurs in een voorlopige cijferrapportage.De totale jaaromzet steeg met 12,7 procent naar 29.112 miljoen Britse pond, maar onderliggend was sprake van een krimp met 1,1 procent. De omzet op basis van een gelijk aantal vestigingen en zonder de verkoop van brandstof, daalde 0,6 procent.De onderliggende winst voor aftrek van belastingen daalde met 1,0 procent naar 581 miljoen pond.Half maart maakte het bedrijf al bekend dat de totale winkelverkopen, inclusief nieuwe winkels, maar exclusief brandstof, in het vierde kwartaal met 1,4 procent daalden.De nettoschuld werd met 349 miljoen pond gereduceerd naar 1.477 miljoen pond.Het voorgestelde slotdividend ligt op 6,6 pence per aandeel Sainsbury. Een jaar eerder was dit nog 8,1 pence. Daarmee komt het totale dividend 15,7 procent lager uit op 10,2 pence.OutlookSainsbury omschreef de markt als aanhoudend concurrerend, waarin de effecten van druk op de kostprijs onzeker blijft.De supermarktketen wil versneld 250 digitale Argos-winkels openen in de supermarkten van de keten.Het bedrijf liet weten op schema te liggen om aan het einde van het boekjaar 2017/2018 tot 500 miljoen pond aan kosten te hebben bespaard. Vanaf 2018/2019 volgt een volgend besparingsplan van nog eens 500 miljoen pond.Het aandeel Sainsbury sloot dinsdag in Londen 1,6 procent hoger op 279,93 pence.