Winst Garmin fors omhoog

Woensdag 3 mei 2017 13:23 Navigatiekastjes blijven probleemkind voor concurrent TomTom.(ABM FN-Dow Jones) Garmin heeft in het eerste kwartaal van 2017 een fors hogere winst geboekt, maar had nog altijd te kampen met een daling van de verkopen van navigatiekastjes. Dit bleek woensdag voorbeurs uit cijfers van de Amerikaanse navigatiespecialist, die op een aantal vlakken concurreert met het Nederlandse TomTom.In het afgelopen kwartaal behaalde Garmin een omzet van 638,5 miljoen dollar, een stijging op jaarbasis van 2 procent. Alle onderdelen droegen bij aan deze stijging, met uitzondering van de tak Fitness, waar de verkopen met 3 procent daalden, en Auto, waar de verkopen met 19 procent daalden. De moeizame ontwikkelingen bij Auto schreef Garmin toe aan met name de aanhoudende krimp bij de verkoop van navigatiekastjes.De brutomarge liep op van 54,5 naar 58,3 procent en de nettowinst bedroeg in het eerste kwartaal 237,8 miljoen dollar, tegenover 88,1 miljoen dollar een jaar eerder.OutlookVoor 2017 denkt Garmin een omzet van 3,02 miljard dollar te kunnen genereren, wat een winst per aandeel van 2,65 dollar moeten kunnen opleveren. Garmin liet zich niet uit de ontwikkeling van de brutomarge.Het aandeel Garmin sloot dinsdag 1,1 procent lager op 51,24 dollar.