Opnieuw rode cijfers Groupon

Woensdag 3 mei 2017 14:55 Ook omzet en brutowinst onder druk.(ABM FN-Dow Jones) Groupon heeft in het eerste kwartaal van 2017 een minder groot verlies geleden en handhaafde de outlook voor het volledige boekjaar. Dit meldde de Amerikaanse kortingssite woensdag voorbeurs.In het afgelopen kwartaal leed Groupon een nettoverlies van 24,4 miljoen dollar, tegen een negatief resultaat van 49,1 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar.Per aandeel kwam het verlies uit op 0,04 dollar, tegen een min van 0,08 dollar per aandeel vorig jaar.De omzet daalde op jaarbasis van 698,4 miljoen naar 673,6 miljoen dollar. Negatieve wisselkoerseffecten drukten met 1 procent op de omzet. De brutowinst liep iets terug, van 320,1 miljoen naar 309,5 miljoen dollar.OutlookGroupon handhaafde de verwachting voor de brutowinst, variërend van 1,30 miljard tot 1,35 miljard dollar, een stijging van 40 miljoen tot 90 miljoen ten opzichte van de resultaten over 2016.Het concern mikt verder onverminderd op een aangepast bedrijfsresultaat (EBITDA) van 200 miljoen tot 240 miljoen dollar, wat een stijging markeert van 16 miljoen tot 56 miljoen dollar ten opzichte van het bedrijfsresultaat in 2016.Het aandeel Groupon sloot dinsdag in de reguliere handel 1,3 procent hoger op 4,00 dollar. In de elektronische handel voorbeurs noteerde het aandeel woensdag 12,5 procent in het rood.Door: ABM Financial News.