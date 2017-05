Olieprijs hoger gesloten

Woensdag 3 mei 2017 21:04 Data Amerikaanse EIA ondersteunen eerdere berichten over daling voorraden ruwe olie.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, na publicatie van het Amerikaanse olievoorraden rapport van de Amerikaanse Energy Information Administration, waaruit bleek dat de ruwe olievoorraden vorige week zijn gedaald.Uit de cijfers van het EIA bleek dat de Amerikaanse ruwe olievoorraden in de week eindigend op 28 april zijn gedaald met 0,9 miljoen vaten tot 527,8 miljoen vaten. De benzinevoorraden stegen daarentegen met een kleine 0,2 miljoen vaten tot 241,2 miljoen vaten. De voorraden stookolie en andere destillaten liepen met circa 0,6 miljoen vaten terug tot een totaal van 150,4 miljoen vaten. De capaciteitsbenutting daalde van 94,1 naar 93,3 procent. Dinsdag daalde de olieprijs onder de 50 dollar per vat, "het laagste niveau sinds eind maart", aldus analisten van Commerzbank.Dinsdag sloot de olieprijs lager. De prijsdaling was het resultaat van een verhoogde productie uit Libië en de onzekerheid over de vraag of de OPEC op 23 mei in Wenen het productieverlagingsakkoord zal verlengen.Sommige kopers keerden echter terug naar de markt, nadat uit cijfers van het American Petroleum Institute bleek dat de Amerikaanse olievoorraden vorige week zijn gedaald met 4,2 miljoen vaten en de benzinevoorraden met 1,9 miljoen vaten afnamen."Het kleine herstel was het gevolg van het API-rapport dinsdag", zei marktanalist Olivier Jakob van het Zwitserse Petromatrix. "Voorzichtigheid is echter geboden, aangezien het risico bestaat dat het rapport van de Amerikaanse Energy Information Administration niet dezelfde voorraadniveau's zal laten zien als de data van API", waarschuwde hij tevergeefs in aanloop naar de publicatie van het EIA.Het overzicht van de wereldwijde productieniveau's wordt momenteel verstoord door tegenstrijdige berichten van productieverlagingen enerzijds en productieverhoging van andere grote producenten anderzijds. "De productieverlagingen die door OPEC en Rusland zijn gerapporteerd worden niet alleen teniet gedaan door de verhoogde productie in de Verenigde Staten, maar ook door productieverhogingen in Brazilië. De productie in het Zuid-Amerikaanse land steeg in maart met 12,6 procent op jaarbasis tot 2,55 miljoen vaten per dag.Phin Ziebell, een econoom van de National Australia Bank, meldde een duurzame opwaartse trend van de olieprijs te willen zien, alvorens gesproken kan worden van marktherstel. "Dat hebben we zeker nog niet bereikt", voegde hij toe.De juni-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 0,16 dollar hoger, ofwel 0,3 procent, op 47,82 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 03, 2017 15:04 ET (19:04 GMT)