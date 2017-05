Verkopen Costco Wholoseale hoger in april

Donderdag 4 mei 2017 06:08 Retailer boekte 5 procent hogere omzet.(ABM FN-Dow Jones) Costco Wholesale heeft in april een hogere netto-omzet geboekt in vergelijking tot dezelfde periode een jaar eerder. Dit meldde de Amerikaanse retailer woensdag nabeurs.Het concern boekte over de afgelopen vier weken eindigend op 30 april 2017 een netto-omzet van 9,42 miljard dollar, een stijging met 5 procent vergeleken met de netto-omzet van 8,98 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder.De vergelijkbare omzet lag 4 procent hoger in Amerika, maar daalde juist met 1 procent in Canada. Elders was er internationaal sprake van een stijging met 2 procent. De totale vergelijkbare omzet steeg 3 procent.Exclusief wisselkoerseffecten en de effecten van olieprijzen was er eveneens sprake van een vergelijkbare omzetgroei van 3 procent. In de Verenigde Staten realiseerde de retailer een vergelijkbare omzetgroei van 3 procent. In Canada steeg de omzet op deze basis met 3 procent, internationaal groeide de vergelijkbare omzet met 5 procent.Costco bezit 729 warenhuizen, waarvan 508 in Amerika en 95 in Canada.Het aandeel Costco Wholesale sloot woensdag 0,7 procent hoger op 179,82 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 04, 2017 00:08 ET (04:08 GMT)