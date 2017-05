HSBC presteert onderliggend beter

Donderdag 4 mei 2017 07:19 Gerapporteerde winst onder druk in eerste kwartaal.(ABM FN-Dow Jones) HSBC heeft in het eerste kwartaal van 2017 de winstgevendheid onder druk zien staan, maar leverde onderliggend betere prestaties op de mat. Dit meldde de bank donderdag voorbeurs.De gerapporteerde winst voor belastingen kwam afgelopen kwartaal uit op 4.961 miljoen dollar, een daling van 19 procent vergeleken met de 6.106 miljoen dollar vorig jaar.De aangepaste winst voor belastingen, dat volgens HSBC een beter beeld geeft van de onderliggende prestaties, steeg met 12 procent op jaarbasis naar 5.937 miljoen dollar.Volgens CEO Stuart Gulliver leverde HSBC "goede resultaten" af over het afgelopen kwartaal. De bank profiteerde naar eigen zeggen van een "sterk momentum" in Azië.De omzet van de bank liep afgelopen kwartaal op jaarbasis terug met 13 procent tot 13,0 miljard dollar, wat volgens HSBC vooral te wijten was aan negatieve wisselkoerseffecten.Het rendement op het eigen vermogen daalde naar 8,0 procent, van 9,0 procent vorig jaar.De kernkapitaalratio CET1 bedroeg eind maart dit jaar 14,3 procent, flink meer dan de 13,6 procent ultimo december vorig jaar.