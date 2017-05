Carlsberg realiseert omzetstijging

Donderdag 4 mei 2017 07:33 Omzet groeit autonoom met 4 procent in eerste kwartaal.(ABM FN-Dow Jones) De Deense bierbrouwer Carlsberg heeft in het eerste kwartaal van dit jaar op autonome basis een lichte stijging van de omzet gerealiseerd bij vlakke volumes. Dit maakte het Deense bedrijf donderdag voorbeurs bekend.De omzet steeg autonoom met 4 procent naar 13,7 miljard Deense kroon, terwijl de volumes op een gerapporteerde basis met 1 procent daalden, als gevolg van desinvesteringen. De totale omzet groeide met 5 procent.Het label Tuborg groeide met 1 procent, Carsberg met 8 procent en Grimbergen met 25 procent.OutlookCarlsberg handhaafde de outlook voor 2017. Voor dit jaar mikt Carlsberg op een groei van het autonome operationele resultaat van circa vijf procent en een verdere schuldverlaging.Gunstige wisselkoerseffecten stuwen het resultaat naar verwachting met 300 miljoen kroon, waar de brouwer eerder nog mikte op 350 miljoen kroon.Het aandeel Carlsberg sloot woensdag 0,4 procent op 682,00 Deense kroon.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 04, 2017 01:33 ET (05:33 GMT)