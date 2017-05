Vlakke winstontwikkeling Siemens

Donderdag 4 mei 2017 07:33 Outlook gehandhaafd.(ABM FN-Dow Jones) Siemens heeft in het tweede kwartaal van het fiscale boekjaar 2016/2017 de omzet zien oplopen, maar zag daarbij de winst vrijwel gelijk uitkomen. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de financiële resultaten van het Duitse conglomeraat.De omzet van het bedrijf uit München steeg met 6 procent naar 20.219 miljoen euro, waarbij onder meer werd geprofiteerd van een ordergroei van 2 procent. Gerekend tegen constante wisselkoersen steeg de omzet met 5 procent en het aantal orders met 1 procent. De onderneming wees met betrekking tot de orders op een book-to-bill-ratio van 1,12.Het operationeel resultaat uit voortgezette activiteiten steeg met 5 procent naar 1.458 miljoen euro. Onder de streep restte een nettowinst van 1.483 miljoen euro, vrijwel gelijk aan de 1.480 miljoen euro uit dezelfde periode een jaar eerder. Siemens haalde onder meer minder winst uit afgestoten activiteiten en had te lijden onder een hogere effectieve belastingvoet.OutlookHet bedrijf handhaafde de eerder afgegeven outlook voor dit jaar. Daarmee blijft Siemens voor Industrial Business mikken op een winstmarge van 11,0 tot 12,0 procent. De winst per aandeel komt naar verwachting uit tussen de 7,20 en 7,70 euro.Het aandeel Siemens sloot woensdag 0,6 procent hoger op 132,68 euro.