Statoil profiteert van aantrekkende olieprijzen

Donderdag 4 mei 2017 07:36 Winstherstel Noorse oliebedrijf.(ABM FN-Dow Jones) Statoil heeft in het eerste kwartaal van 2017 de resultaten zien aantrekken dankzij onder meer een herstel van de olieprijzen en een hogere productie. Dit meldde het Noorse oliebedrijf donderdag voorbeurs.CEO Eldar Sætre benadrukte dat het olieconcern onderliggend op jaarbasis vijf procent meer olie boven de grond wist te halen, dankzij met name het aanboren van nieuwe velden in Noorwegen. Daarnaast haalde het bedrijf opgelucht adem vanwege de aantrekkende olieprijzen.De aangepaste winst na belastingen steeg in het eerste kwartaal op jaarbasis van 122 miljoen naar 1.114 miljoen dollar. Naast de olieprijs droeg ook een daling van de operationele kosten bij aan de winstsprong.Door de aantrekkende resultaten wist het bedrijf zijn nettoschuld ratio te verlagen van 35,6 naar 30,0 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 04, 2017 01:36 ET (05:36 GMT)