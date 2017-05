Damrak hoger gesloten

Donderdag 4 mei 2017 18:14 Markt richt vizier op Amerikaans banenrapport vrijdag.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn donderdag met winst gesloten. De AEX index steeg 0,6 procent tot 528,44 punten, terwijl de AMX een winst van 0,8 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,9 procent.Het Damrak eindigde donderdag stevig in de plus, gesteund door beter dan verwachte kwartaalresultaten van indexzwaargewicht Royal Dutch Shell. Daarnaast putte de markt hoop uit de positieve toon van de Federal Reserve in de toelichting op het rentebesluit. De Amerikaanse centrale bank veegde zwakke economische data terzijde en concludeerde dat de vertraging van de economische groei in het eerste kwartaal waarschijnlijk slechts tijdelijk van aard is."De markt heeft echter in de loop van de dag wel een deel van de winst van Shell zien vervliegen, met name door de fors lagere olieprijs", aldus beleggingsadviseur Rein Schutte van Indexus. De beleggingsadviseur concludeerde echter dat de index er nog steeds mooi bij ligt. Volgens Schutte is het al maanden niet meer voorgekomen dat de markt op dagbasis pakweg 1 tot 3 procent inleverde."Europese macrodata zien er prima uit en ook de bedrijfsresultaten zijn beter dan verwacht", concludeert Schutte.De focus verschuift volgens de beleggingsadviseur inmiddels naar het Amerikaans banenrapport vrijdag, waarbij naast de groei van het aantal banen tevens zal worden gelet op de loonontwikkeling. Hogere lonen drukken de winstmarges van bedrijven. "Vooralsnog maakt de markt zich daar nog niet zo'n zorgen over", aldus Schutte.De markt kreeg donderdag een reeks inkoopmanagersindexen te verwerken. De samengestelde inkoopmanagersindex voor de eurozone steeg in april op maandbasis van 56,4 naar 56,8. De indexen voor Frankrijk en Duitsland lieten evenwel een vertraging van de groei zien.Spanje en Italië publiceerden donderdag inkoopmanagersindexen voor de dienstensector. In Spanje was in april sprake van een versnelling van de groei in bedrijvigheid in de dienstensector, hetgeen ook het geval was in Italië en het Verenigd Koninkrijk.De detailhandelsverkopen in de eurozone stegen in maart op maandbasis met 0,3 procent. Op jaarbasis was sprake van een stijging van 2,3 procent.Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de Verenigde Staten het nieuws dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de week eindigend op 29 april daalde met 19.000 naar 238.000 steunaanvragen.Het tekort op de Amerikaanse handelsbalans nam af van 43,76 miljard dollar in februari naar 43,71 miljard dollar in maart. De export en import daalden in maart met respectievelijk 0,9 en 0,7 procent.Tot slot werd bekend dat de orders geplaatst bij Amerikaanse fabrieken in maart op maandbasis stegen met 0,2 procent, tegenover een stijging van 1,2 procent een maand eerder.Olie noteerde donderdag in het rood. Een juni-future West Texas Intermediate daalde 2,8 procent tot 46,48 dollar, terwijl een juli-future Brent 2,7 procent lager bewoog op 49,44 dollar. ABN AMRO wees als verklaring op een combinatie van tegenvallende effecten van de productieverlaging door oliekartel OPEC, aanhoudende productiestijging van schalie-olie in de Verenigde Staten en blijvend hoge voorraden ruwe olie.De euro/dollar noteerde op 1,0942. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0886 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0891 op de borden.Stijgers en dalersIn de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 19 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Gemalto met een winst van 3,6 procent, gevolgd door Galapagos en NN Group met winsten van achtereenvolgens 3,0 en 2,3 procent. ArcelorMittal was met een verlies van 1,2 procent de sterkste daler.Gemalto meldde donderdag Samsung te gaan voorzien van een chip met een beveiligd besturingssysteem voor het gebruik in nieuwe smartphones. Financiële details ontbraken.Royal Dutch Shell zat donderdag aanvankelijk stevig in de lift. De energiereus boekte in het eerste kwartaal van 2017 beduidend meer winst, onder meer doordat de tak Upstream weer zwarte cijfers schreef. Shell boekte een winst op basis van geschatte actuele kosten en exclusief bijzondere posten, de zogenoemde geschoonde CCS-winst, van 3,8 miljard dollar, waar de consensus op 3,0 miljard dollar lag. ING constateerde dan ook dat de zorgen voorafgaand aan de cijfers onterecht waren. Het aandeel won 0,2 procent.Unilever gaat samen met Europe & Asia Commercial Company (EAC) een joint venture oprichten in Myanmar om zijn huidige positie in het land te versterken. Het aandeel verloor 0,2 procent. Unilever noteerde vandaag ook ex-dividend.Berenberg verhoogde het koersdoel voor DSM van 72,00 naar 76,00 euro met een ongewijzigde koopaanbeveling. Het aandeel noteerde 1,0 procent hoger. Wolters Kluwer werd daarentegen door Deutsche Bank van de kooplijst gehaald, met een ongewijzigd koersdoel van 41,00 euro. Het aandeel daalde 0,6 procent.Midkapfonds Air France-KLM zag in het eerste kwartaal van 2017 conform verwachting de omzet licht stijgen, maar realiseerde onder de streep nog altijd een verlies. De omzet van Air France-KLM kwam het afgelopen kwartaal uit op 5.709 miljoen euro, iets meer dan de 5.605 miljoen euro een jaar eerder. Air France-KLM boekte een operationeel verlies van 143 miljoen euro. Het nettoverlies bedroeg 216 miljoen euro. "De cijfers lijken op het eerste gezicht dramatisch, maar wie verder kijkt ziet ook positieve punten", aldus analist Corné van Zeijl van Actiam. "De schulden werden flink teruggebracht, maar zijn evengoed nog steeds hoog", voegde de marktvorser toe. Het aandeel steeg 5,3 procent, waarmee het concern de sterkste stijger van de AMX-fondsen was.Fugro heeft zes opdrachten verkregen van National Maritime Safety Authority (NMSA) in Papoea-Nieuw-Guinea. Financiële details werden niet gemeld. Het aandeel daalde 1,4 procent. Daarmee was het fonds de sterkste daler onder de midkapfondsen.Intertrust boekte flink meer winst in het eerste kwartaal van 2017. De omzet steeg ook sterk, met 38,4 procent naar 121,6 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (EBITA) groeide 30,3 procent tot 44,7 miljoen euro. Onder aan de streep bleef een nettowinst van 20,8 miljoen euro over. Analisten van Berenberg spraken van een solide jaarstart. Het aandeel sloot 0,3 procent hoger.NIBC verhoogde naar aanleiding van de kwartaalresultaten het koersdoel voor TKH Group van 41,50 naar 45,00 euro met een onveranderd Houden advies. TKH noteerde 1,2 procent hoger.JPMorgan Cazenove verhoogde het koersdoel voor ASM International naar 60,00 euro. Het aandeel noteerde xxxprocent hoger. TKH Group zette een koersdoelverhoging door NIBC om in een koerswinst van 1,8 procent.Bij de AScX-fondsen zat Lucas Bols stevig in de lift. Het aandeel won 3,9 procent en was daarmee de sterkste stijger van de kleinere fondsen, gevolgd door Beter Bed, dat 3,3 procent hoger slot.AMG Advanced Metallurgical Group behaalde flink meer winst in het eerste kwartaal van 2017. De nettowinst steeg met 30 procent tot 15,6 miljoen dollar. Volgens ING overtrof AMG de verwachtingen. AMG voorziet dat het bedrijfsresultaat (EBITDA) binnen vijf jaar zal verdubbelen tot boven de 200 miljoen dollar. AMG noteerde 2,9 procent hoger.Accell-aandeelhouder Teslin ziet voor de fietsenfabrikant als zelfstandig bedrijf meer potentie voor waardecreatie op lange termijn dan wat het bod van Pon vertegenwoordigde. Dinsdag maakte Accell bekend de verkennende gesprekken met Pon Holding te staken. De twee bedrijven voerden sinds 11 april gesprekken, nadat Pon Holding een overnamebod deed ter waarde van 32,72 euro. Op 29 april verhoogde Pon Holding dat bod tot 33,00 euro in contanten, exclusief het dividend van 0,72 euro per aandeel over 2016. Het aandeel verloor 2,0 procent en was daarmee de sterkste daler onder de kleinere fondsen.Euronext meldde over april gestegen handelsvolumes, na maanden van krimp. De gemiddelde waarde van het dagelijkse handelsvolume steeg aanzienlijk in vergelijking tot een jaar eerder. De waarde nam op jaarbasis toe met 21,7 procent tot 8.458 miljoen euro, terwijl op maandbasis een groei van 14,4 procent werd geboekt. Het aandeel steeg 2,0 procent.Coca-Cola European Partners rapporteerde in het eerste kwartaal van 2017 een flink hogere winst, maar de omzet kwam als gevolg van negatieve wisselkoerseffecten wel lager uit. Het aandeel steeg 3,6 procent.Tussenstanden Wall StreetRond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index vlak op 2.388,60 punten. De Dow Jones index daalde 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde vlak.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 04, 2017 12:14 ET (16:14 GMT)