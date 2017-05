Olieprijs sluit fors lager

Donderdag 4 mei 2017 21:07 Onzekerheid over effect OPEC-maatregelen neemt toe.(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag flink lager gesloten, vanwege groeiende onzekerheid over het effect van de productiebeperkingen van de OPEC-landen in aanloop naar de algemene vergadering van het oliekartel op 25 mei in Wenen.De juni-future voor een vat ruwe olie sloot op de New York Mercantile Exchange 2,30 dollar ofwel 4,8 procent lager op 45,52 dollar, de laagste stand sinds 29 november vorig jaar.De sterk dalende olieprijzen op donderdag werden veroorzaakt door een combinatie van tegenvallende effecten van de productieverlaging van OPEC-landen, aanhoudende productiestijging van olie in de Verenigde Staten en blijvend hoge voorraden ruwe olie. Dat zei energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO desgevraagd tegen ABN Financial News."Verder groeit op de markt de onzekerheid over de positie van OPEC in aanloop naar de algemene vergadering van het kartel op 25 mei in Wenen over het al dan niet handhaven van de productiebeperking", aldus de sectoreconoom.Van Cleef wees verder op het doorbreken van de technische niveaus, die voor Brent in de bandbreedte van 50,00 tot 57,00 dollar lagen en voor West Texas Intermediate (WTI) circa 2,50 dollar lager."Het is enigszins verontrustend dat we weer een week achter de rug hebben met stijgende benzinevoorraden en aanhoudend groeiende productie van ruwe olie in de Verenigde Staten", zei hoofdanalist commodities Bjarne Schieldrop van SEB Markets.Hoofd Research and Analysis John Saucer van Mobius Risk Group in Houston wees daarnaast op de tegenvallende groei van het bruto binnenlands product in het eerste kwartaal, die een rem op de vraag naar olie kan veroorzaken. "Dat heeft zeker de negatieve verwachtingen over de vraag naar olie in de VS versterkt en dat versterkt de negatieve spiraal", zo lichtte de marktvorser toe.Hoofdanalist Naeem Aslam van ThinkMarkets UK ziet ook een positieve kant van de lage olieprijzen. Het zou er volgens hem heel goed toe kunnen leiden dat de productie van gewone ruwe olie en schalie-olie in de VS zal afnemen, omdat die met relatief hoge vaste productiekosten te maken hebben.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 04, 2017 15:07 ET (19:07 GMT)