Trustkantoor TMF naar de beurs - media

Vrijdag 5 mei 2017 06:25 Nog geen keuze gemaakt tussen Amsterdam en Londen.(ABM FN-Dow Jones) Trustkantoor TMF wil dit jaar naar de beurs in Amsterdam of Londen. Dit schreef Het Financieele Dagblad vrijdag op basis van bronnen.De zakenbanken Goldman Sachs en HSBC zijn ingehuurd om de beursgang, die na de zomer zal plaatsvinden, te begeleiden.Volgens de krant is het niet bekend hoeveel de beursgang moet opleveren. De opbrengsten worden voornamelijk aangewend voor aflossing van schulden.TMF is samen met Intertrust marktleider in de Nederlandse trustsector, die op zijn beurt tot de grootste ter wereld behoort.Vorig jaar maart meldde de krant ook al dat TMF de strategische opties te onderzocht, welke een verkoop of beursgang kunnen omvatten. Het FD berekende toen, op basis van onder meer de beurswaardering van Intertrust, een waarde van 2,2 miljard euro voor TMF Group. Nu houdt de krant het op "rond de 2 miljard euro".Het trustbedrijf is sinds 2008 in handen van private-equityfirma Doughty Hanson.TMF wilde in het FD niet inhoudelijk reageren.Het aandeel Intertrust sloot donderdag op een groen Damrak 0,3 procent hoger op 18,88 euro.