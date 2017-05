Damrak sluit hoger

Vrijdag 5 mei 2017 18:14 Markten reageren opgetogen op Amerikaanse banencijfers.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn vrijdag met winst gesloten. De AEX index steeg 0,9 procent tot 533,27 punten, terwijl de AMX een winst van 0,6 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,4 procent.Het Damrak eindigde vrijdag, met als de dag ervoor, stevig in de plus. Was het donderdag vooral het positieve commentaar van de Amerikaanse Federal Reserve dat voor een positief sentiment zorgde, vrijdag hielpen vooral de sterke Amerikaanse banencijfers van de maand april, die de beurzen een lift gaven."Dat banenrapport was heel sterk en dat vergroot de kans op een nieuwe renteverhoging in juni van de Federal Reserve", zei marktanalist Ron van der Does van IG Nederland. Hij tekende daarbij aan dat de macrocijfers van de Amerikaanse economie nogal wisselend en soms tegenstrijdig zijn."Zo waren de de laatste kwartaalcijfers over groei van de Amerikaanse economie zwak en dat kan dan weer leiden tot verdere verdeeldheid in de Federal Reserve, waar de eensgezindheid tussen de tien leden die mogen stemmen toch al ver te zoeken is, zoals we bij de besluitvorming over de laatste twee renteverhogingen hebben gezien", aldus de marktanalist.Van der Does merkte verder op dat de Europese beurzen de laatste weken veel sterker presteren dan de Amerikaanse. "Dat heeft natuurlijk ook te maken met het politieke klimaat, waarin de populistische partijen minder sterk uit de verkiezingen lijken te komen dan aanvankelijk gevreesd."In dit verband wordt ook uitgekeken naar komende zondag wanneer de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen plaatsvindt. Volgens de peilingen is de 'marktvriendelijke' Emmanuel Macron de kandidaat die de meeste kans maakt, ten koste van Marine Le Pen. "Als Emmanuel Macron zondag de nieuwe Franse president wordt, nemen ook de zorgen over politieke stabiliteit flink af", zei econoom Bert Colijn van ING.Veruit het belangrijkste macrocijfer was vrijdag het Amerikaanse banenrapport over de maand april. Het aantal banen is in april sterker gestegen dan verwacht en de werkloosheid kwam lager uit dan voorzien. Er kwamen afgelopen maand 211.000 banen bij, waar geraadpleegde economen uitgingen van een banengroei van 188.000. De werkloosheid van 4,5 procent in maart daalde in april naar 4,4 procent, waar 4,6 procent verwacht was. Marktanalist Naeem Aslam van Think Markets UK noemde het werkloosheidspercentage van 4,4 procent in april "de grote verrassing", maar constateerde wel dat de participatiegraad vorige maand iets daalde. "Desalniettemin bewijzen de cijfers dat er momentum is in de economie en dat het herstel sterke benen heeft om op te staan", aldus Aslam.Het enige relevante macrocijfer uit Europa dat vrijdag naar buiten werd gebracht betrof de industriële productie in Spanje, die in maart bleek te zijn gedaald. De Spaanse industrie produceerde op maandbasis in maart 0,4 procent minder, na een afname van 0,2 procent in de voorgaande maand. Op jaarbasis steeg de industriële productie juist in maart, aangepast voor seizoens- en kalendereffecten, met 0,4 procent.Vanavond volgen nog de cijfers over het Amerikaanse consumentenkrediet in maart.Olie noteerde vrijdag in het groen. Een juni-future West Texas Intermediate steeg 2,1 procent tot 46,45 dollar, terwijl een juli-future Brent ook 2,1 procent hoger bewoog naar 49,38 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0990. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0984 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0985 op de borden.Stijgers en dalersIn de Amsterdamse hoofdgraadmeter hielden de winnende en verliezend fondsen elkaar goed in evenwicht, met een flinke plus voor ArcelorMittal dat 4,2 procent won bij stijgende grondstofprijzen en een daling van ruim 1 procent voor het aandeel Galapagos. DSM noteerde een min van 1,9 procent, aangezien het aandeel ex-dividend noteerde.AkzoNobel is vrijdag weer eens in aanvaring gekomen met zijn activistische aandeelhouder Elliott Advisors. Her verf- en chemieconcern weersprak de uitkomsten van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Elliott Advisors weersproken, waaruit zou blijken dat het aantal ontslagen bij het Nederlandse verf- en chemieconcern als zelfstandig bedrijf vier keer zo hoog zal zijn als bij een overname van AkzoNobel door de Amerikaanse sectorgenoot PPG Industries. Elliott meldde vrijdag dat "onafhankelijk onderzoek van consultant ChemQuest" heeft uitgewezen dat AkzoNobel als zelfstandig bedrijf de beoogde margestijging van 3,4 procent tussen nu en 2020 alleen kan realiseren met het ontslag van circa 6.400 medewerkers en dat bij een fusie met PPG dat aantal minder dan een kwart zal bedragen. "Het door Elliott gepresenteerde onderzoek geeft op geen enkele wijze de realiteit van onze groeiplannen en het voorspelde aantal ontslagen weer", zei AkzoNobel in een weerwoord en merkte verder op te verwachten met zijn groeiplannen juist banen te creëren. Het aandeel sloot 0,5 procent lager.Heineken heeft het resterende belang in de Amerikaanse Lagunitas Brewing Company overgenomen, waarin het sinds 2015 al een belang van 50 procent had. Financiële details werden niet vermeld. Lagunitas, een brouwer van ambachtelijke biermerken, zal binnen Heineken een zelfstandige entiteit blijven. De koers van het aandeel Heineken eindigde vrijdag 0,1 procent hoger.Boskalis staat open voor een fusie met sectorgenoten, waaronder met een baggerbedrijf als Van Oord of met Belgische sectorgenoten Jan de Nul en DEME. Dit meldde De Telegraaf donderdag op basis van een gesprek met CEO Peter Berdowski van Boskalis. "Met baggerbedrijven als Van Oord uit Rotterdam, of onze Belgische concurrenten Jan de Nul en DEME zou ik morgen nog samen willen gaan, als zij daar voor open staan. Er is veel kostensynergie te behalen in onze sector", meldde de bestuurder. "Zij staan daar momenteel niet voor open", aldus de CEO. De bestuurder is overigens van mening dat een mogelijke overname van Fugro nog geen gesloten boek hoeft te zijn. "Mocht de koers van Fugro nog lager worden, dan ontstaat er mogelijk wel een opening", aldus Berdowski. Het aandeel Boskalis sloot met een min van 1,3 procent.Bij de Midkapfondsen waren de winnaars in de meerderheid met een winst van bijna 2 procent voor Corbion, samen met Air France-KLM, dat 4,4 procent won en een plus van 3,3 procent voor OCI, verreweg de sterkste stijger. TKH Group won 0,9 procent ondanks de ex-dividend notering.HSBC verhoogde het advies voor Air France-KLM van Houden naar Kopen en stelde het koersdoel daarbij opwaarts bij van 6,00 naar 9,50 euro. Analisten van HSBC merkten op dat de kwartaalcijfers van de luchtvaartgroep conform de consensus waren, maar ver boven de verwachtingen van HSBC uitkwamen. S&P Equity Research verhoogde het koersdoel voor Air France-KLM van 5,60 naar 7,00 euro met een ongewijzigd Verkopen advies. Het verlies per aandeel bleek met 0,64 euro hoger dan het door analisten geraamde verlies van 0,43 euro per aandeel, wat volgens analist Firdaus Ibrahim voornamelijk te wijten was aan negatieve wisselkoerseffecten. Credit Suisse verhoogde ook het advies, hier van Underperform naar Neutraal en stelde het koersdoel daarbij opwaarts bij van 5,03 naar 8,79 euro. Air France-KLM noteerde een winst 4,4 procent.Philips Lighting heeft het aangekondigde intrekken van 3,5 miljoen eigen aandelen afgerond. Er kwam 1,4 procent op de koers bij.Bij de AScX-fondsen was de meeste winst weggelegd voor Lucas Bols met 2,7 procent. Fagron daalde 1,2 procent en was na Brunel International de sterkste daler.Het aandeel Brunel sloot 4,7 procent lager, nadat de detacheerder de omzet en winstgevendheid ook in het eerste kwartaal zag dalen. De omzet daalde met 18 procent naar 196,4 miljoen euro, hetgeen resulteerde in een bedrijfsresultaat (EBIT) van 5,7 miljoen euro, een daling met 37 procent, terwijl de operationele kosten juist 7 procent toenamen naar 41,5 miljoen euro. De omzet en kosten zijn gepresenteerd tegen constante wisselkoersen. De brutomarge steeg daarentegen van 20,1 procent naar 24,0 procent. De EBIT-marge daalde van 3,8 naar 2,9 procent. Brunel gaf vrijdag geen concrete verwachtingen prijs, maar voorziet wel een verdere groei in Duitsland, terwijl de Nederlandse operaties in de tweede helft van het jaar naar verwachting weer terugkeren naar groei. Analisten waren over het totaalplaatje niet positief, maar KBC Securities was wel verrast over de brutowinst, die beter uitkwam dan voorzien, omdat het effect van de extra werkbare dagen op jaarbasis was onderschat.Amsterdam Commodities maakte vrijdag bekend de overname van notenhandelaar Delinuts uit Ede formeel te hebben afgerond. Het handelshuis in onder meer zaden en noten bevestigde daarbij nogmaals dat de Nederlandse en Duitse mededingingsautoriteiten goedkeuring voor de acquisitie hebben verleend. Het aandeel eindigde vrijdag 0,3 procent lager.ING verhoogde het koersdoel voor AMG Advanced Metallurgical Group van 31,00 naar 32,00 euro met een ongewijzigd Kopen advies. Volgens analist Stijn Demeester doet de huidige waardering van het aandeel geen recht aan de potentiële winstgroei. Het aandeel sloot 1,1 procent lager.Het lokaal genoteerde Coca-Cola European Partners steeg 0,5 procent. S&P Equity Research verlaagde het advies voor het aandeel van een Sterk Koopadvies naar Kopen met een opwaarts bijgesteld koersdoel van 38,00 naar 40,00 euro.Tussenstanden Wall StreetRond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent hoger op 2.390,74 punten. De Dow Jones index verloor 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het rood.