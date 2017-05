Wisselend beeld Wall Street na banencijfer

Vrijdag 5 mei 2017 19:41

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York lieten vrijdag beperkte koersuitslagen optekenen. Beleggers op Wall Street verwerkten onder meer beter dan verwachte cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt die voorbeurs bekend werden.

De Dow-Jonesindex noteerde in de tussentijdse handel licht lager op 20.942 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2392 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom ook 0,1 procent, tot 6082 punten.

In april kwamen er in de Verenigde Staten 211.000 banen bij, meer dan de door economen verwachte 190.000. De werkloosheid zakte naar 4,4 procent, waar rekening werd gehouden met een lichte stijging.

Rol

Het banenrapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Het stelsel van Amerikaanse centrale banken hield eerder deze week de rente ongemoeid. In de markt groeit de verwachting dat de Fed volgende maand de rente wel zal verhogen.

Het aandeel IBM leverde 2,8 procent in nadat de bekende belegger Warren Buffett bekendmaakte zijn belang in de technologiereus met een derde verkleind te hebben. Daardoor kwam de Dow onder druk te staan. Buffetts investeringsfonds Berkshire Hathaway maakt vrijdag na het sluiten van de beurs zijn resultaten bekend.

Vooruit

Verder waren er weer kwartaalresultaten van een reeks bedrijven. IT-concern Cognizant Technology Solutions ging 3,2 procent vooruit dankzij meevallende kwartaalcijfers. Bouwbedrijf Fluor daalde juist 5,3 procent door teleurstellende kwartaalwinsten en zwakkere vooruitzichten.

Internetspelletjesmaker Zynga, het bedrijf achter FarmVille, sprong 8,6 procent omhoog door positief ontvangen resultaten. Branchegenoot Activision Blizzard, bekend van Call of Duty en World of Warcraft, meldde eveneens cijfers en won 0,4 procent.

Amerikaanse olie werd 1,4 procent duurder op 46,14 dollar per vat. De prijs van Brent steeg 1,3 procent tot 48,99 dollar per vat. De euro was 1,0991 dollar waard, tegen 1,0997 dollar bij het Europese slot. Dat is het hoogste niveau van de euro in circa zes maanden.