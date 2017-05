Olieprijs sluit hoger

Vrijdag 5 mei 2017 21:16 Herstel volgt na stevige dalingen.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, waarmee de sterke dalingen van een dag eerder voor een deel werden gecompenseerd.De juni-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange 0,70 dollar hoger, of 1,5 procent, op 46,22 dollar."Na een paar nare dagen waarin het laagste punt sinds afgelopen november werd bereikt lijken olieprijzen wat lucht te hebben gevonden in aanloop naar het weekend. Dit is waarschijnlijk het gevolg van winstnemingen en het aanpassen van posities in een week waarin de olieprijzen met meer dan 5 procent daalden", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets UK.Sectoreconoom Hans van Cleef van ABN AMRO waarschuwde dat de oliemarkt een onzekere periode tegemoet gaat, in aanloop naar de vergadering van oliekartel OPEC op 25 mei. In Wenen moet beslist worden over het wel of niet handhaven van de productiebeperking.Door: ABM Financial News.