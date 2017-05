Omzet Liberty Global onder druk

Maandag 8 mei 2017 06:10 Resultaten onder druk na samenvoegen Vodafone Nederland en Ziggo.(ABM FN-Dow Jones) Liberty Global heeft in het eerste kwartaal van 2017 een lagere omzet geboekt, wat te wijten was aan desinvesteringen in verband met het samenvoegen van Vodafone Nederland en Ziggo. Dit maakte het Amerikaanse telecombedrijf zondag bekend.De omzet daalde in het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 17,9 procent van 4.284 miljoen naar 3.519 miljoen dollar. Naast de genoemde samenvoeging tussen Vodafone Nederland en Ziggo speelden ook negatieve wisselkoersen Liberty Global parten. De aangepaste omzet steeg met 2,1 procent.CEO Mike Fries sprak van een "zwakke" start in Europa, voornamelijk door uitdagende mobiele resultaten in België en het Verenigd Koninkrijk. Op de zakelijke markt realiseerde het telecombedrijf een "solide" prestatie.In Nederland, waar Liberty Global inmiddels onder de naam VodafoneZiggo opereert, liep de omzet met 2,3 procent terug van 1.042 miljoen naar 1.018 miljoen dollar.De aangepaste operationele winst daalde met 18,1 procent naar 431 miljoen dollar. De Nederlandse tak zag de operationele winst kelderen van 76,0 naar 53,2 miljoen dollar.De aangepaste vrije kasstroom bedroeg in het afgelopen kwartaal 333 miljoen dollar negatief. Voor heel 2017 mikt de onderneming hier op een vrije kasstroom van 1,5 miljard dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 08, 2017 00:10 ET (04:10 GMT)