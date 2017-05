MDxHealth verdubbelt omzet in eerste vier maanden

Maandag 8 mei 2017 07:59 Biotechbedrijf handhaaft verwachtingen.(ABM FN) MDxHealth heeft in de eerste vier maanden van 2017 de omzet meer dan verdubbeld, geholpen door een sterke toename van het aantal patiënten dat werd getest met zijn producten. Dit maakte het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf maandag voorbeurs bekend.Het bedrijf handhaafde zijn omzetverwachtingen voor het jaar, nadat het aantal geteste patiënten met 25 procent groeide."Met bijna 8.000 geteste patiënten in de eerste vier maanden van 2017 verwachten we sterke groei in volume vergeleken met dezelfde periode vorig jaar", zei CEO Jan Groen van MDxHealth."Bovendien verwachten we dat ons dienstverleningscontract met de Amerikaanse overheid, samen met 11 nieuwe contracten met uitkeringsinstanties, een positieve impuls zal blijven geven gedurende de rest van het jaar."De omzet groeide met 128 procent vergeleken met een jaar eerder, of 19,4 miljoen dollar. Er werden geen cijfers gegeven voor de vergelijkbare periode een jaar eerder.MDxHealth verkocht patenten voor tests voor endeldarmkanker voor 15 miljoen dollar.De kaspositie bedroeg ruim 35 miljoen dollar per eind april.OutlookHet bedrijf handhaaft zijn verwachting voor het boekjaar 2017, waaronder een groei van 55 tot 75 procent van de inkomsten uit productverkoop en diensten. Meer in het algemeen rekent het bedrijf op aanhoudende omzetgroei door de wijdere toepassing van de prostaatkankertest ConfirmMDx en SelectMDx in de Europese Unie en Verenigde Staten, mede dankzij de bredere dekking van de test door zorgverzekeraars.Het aandeel MDxHealth sloot vrijdag op een groene beurs 0,2 procent lager op 5,18 euro.Door: ABM Financial News.pers@abmfn.beRedactie: +32(0)78 486 481Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 08, 2017 01:59 ET (05:59 GMT)