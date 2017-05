Wall Street richting licht lager slot

Maandag 8 mei 2017 21:41 Naast opluchting over Franse verkiezingsuitslag ook kritische geluiden.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen koersen maandag af op een licht lager slot. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,1 procent tot 2.397,91 punten, de Dow Jones index noteerde vlak op 20.999,72 punten en de Nasdaq noteerde pakweg een half uur voor de slotbel 0,1 procent lager op 6.097,17 punten.De markt putte maandag hoop uit de verkiezingsoverwinning van Emmanuel Macron in de Franse presidentsverkiezingen, de presidentskandidaat die door de markt als een veiliger keuze werd gezien voor regionale stabiliteit. De verkiezingsoverwinning van Macron was echter al grotendeels ingeprijsd."Ik denk dat Macron zich geconfronteerd zal zien met een reeks moeilijke uitdagingen van links en rechts, waardoor het land mogelijk onregeerbaar zal worden", aldus strateeg Mark Grant van Hilltop Securities. "De vreugde kan van korte duur zijn", voegde hij toe. "Sommige beleggers richten nu de focus op de Franse parlementaire verkiezingen in juni, waarbij de belangrijkste vraag is of Macron in staat zal zijn een meerderheid te bouwen", zei Grant.De macro-economische agenda was maandag leeg. Cleveland Fed-voorzitter Loretta Mester zei dat de centrale bank "zeer waakzaam" moet zijn om niet achter te blijven met renteverhogingen op de momenten dat dit noodzakelijk is. De centrale bankier waarschuwde voor een recessie als de centrale bank te lang wacht met het normaliseren van de rentetarieven.St. Louis Fed-president James Bullard zei dat het belangrijkste rentetarief van de centrale bank in de buurt noteert van het mathematisch meest aan te raden niveau.De juni-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 0,21 dollar hoger, of 0,5 procent, op 46,43 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0933. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0943 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0997 op de borden.Op macro-economisch vlak staan dinsdag een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen data over het ondernemersvertrouwen van het midden en klein-bedrijf in de Verenigde Staten in april, gevolgd door de groothandelsvoorraden van maart.BedrijfsnieuwsKate Spade noteerde 8,2 procent hoger, na het nieuws dat de luxe handtasretailer Coach zijn sectorgenoot overneemt voor 2,4 miljard dollar. Coach won 5,1 procent.Voedselbedrijven Sysco en Tyson Foods maakten voorbeurs de kwartaalcijfers bekend. Tyson Foods boekte in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar een fractioneel lagere omzet van 9,1 miljard dollar, tegen 9,2 miljard dollar in dezelfde periode in 2016. Onder de streep resteerde ook een lagere nettowinst van 340 miljoen dollar. Het aandeel Tyson Foods daalde in de voorbeurshandel 6,4 procent.Voor Sysco was het een beter kwartaal. In het derde kwartaal werd een hogere winst en omzet behaald dankzij de groei op lokaal niveau en een effectieve kostenbeheersing. De operationele winst steeg in de drie maanden tot en met 1 april 2017 met 15,5 procent op jaarbasis tot 436 miljoen dollar en de omzet kwam ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar 12,7 procent hoger uit op 13,5 miljard dollar. Sysco daalde 0,6 procent.Sinclair Broadcast verloor 2,6 procent. Het mediaconcern staat op het punt Tribune Media over te nemen voor circa 4 miljard dollar, waardoor twee van 's lands grootste lokale televisieconcerns worden gebundeld. Tribune Media won 5,2 procent.Berkshire Hathaway realiseerde in het eerste kwartaal van dit jaar een fors lagere nettowinst. Dit meldde het beleggingsvehikel van Warren Buffett vrijdag nabeurs in aanloop naar de jaarvergadering, die zaterdag plaats vond. De nettowinst kwam in het afgelopen kwartaal uit op 4,06 miljard dollar, tegen 5,59 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Wells Fargo bleef de grootste belegging van het concern, terwijl verder het belang in Apple flink werd uitgebreid. Het beleggingsvehikel verkleinde evenwel het belang in IBM. Het aandeel verloor 1,2 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 08, 2017 15:41 ET (19:41 GMT)