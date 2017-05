Zalando bevestigt voorlopige kwartaalcijfers

Dinsdag 9 mei 2017 08:35 Outlook 2017 gehandhaafd.(ABM FN-Dow Jones) Zalando heeft in het eerste kwartaal van 2017 op jaarbasis een fors hogere omzet geboekt en handhaafde de outlook voor het lopende jaar. Dit meldde de Duitse online kledingverkoper dinsdag voorbeurs bij de publicatie van definitieve kwartaalcijfers.De omzet van Zalando kwam in het eerste kwartaal van 2017 uit op 980,2 miljoen euro, een stijging van 23,1 procent op jaarbasis.Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBIT) kwam uit op 20,3 miljoen euro, een toename van 100.000 euro op jaarbasis. De bijbehorende marge kwam uit op 2,1 procent tegen 2,5 procent in de eerste drie maanden van 2016.De nettowinst steeg van 4,6 miljoen euro over het eerste kwartaal van het vorig jaar naar 5,1 miljoen euro dit jaar.In de tweede helft van april maakte het bedrijf al voorlopige cijfers bekend, met daarin indicaties voor omzet en winstgevendheid in de vorm van ranges. De vandaag gepubliceerde cijfers vielen daarbinnen.OutlookZalando handhaafde de outlook voor het lopende jaar. Dit betekent dat de kledingverkoper nog steeds mikt op een omzetgroei die in een bandbreedte van 20 tot 25 procent ligt. De aangepaste EBIT-marge zal naar verwachting tussen de 5,0 en 6,0 procent uitkomen.Het bedrijf wil in 2017 voor 200 miljoen investeren, los van overnames, waarvan er in het eerste kwartaal van dit jaar 78 miljoen werd meegenomen.Zalando sloot maandag op de Duitse beurs 0,8 procent hoger op 41,10 euro.