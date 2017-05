Vlakke start Damrak voorzien

Dinsdag 9 mei 2017 08:34 Markt zoekt nieuwe aandachtspunten.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse markt gaat dinsdag naar verwachting een neutrale opening tegemoet. Wall Street kwam maandag niet van zijn plaats, terwijl ook de Aziatische beurzen vanochtend dichtbij huis blijven.Futures op de AEX index wezen ruim een half uur voor de beursgong op een onveranderde opening. Maandag koerste de hoofdgraadmeter van het Damrak nog 0,2 procent hoger naar 534,31 punten, een jaarrecord, waarmee de index beter presteerde dan de omringende hoofdbeurzen, zoals wel vaker in dit beursjaar.Maandag koersten de Europese beurzen overwegend licht lager, nadat vrijdag nog recordniveaus werden aangescherpt, in anticipatie op verkiezing van Emmanuel Macron tot nieuwe Franse president. Na die verwachte verkiezingsuitslag in Frankrijk bleef er maandag weinig over voor de markt om zich aan op te trekken.Sales trader Gert Berendse van ING merkte tegen ABM Financial News evenwel op dat de marktomstandigheden in Europa momenteel "florissant" zijn. Een lage rente, goede bedrijfscijfers en een solide economische groei, gevoegd bij het verdwijnen van de politieke risico's, vormen een prima voedingsbodem voor de aandelenmarkten, aldus Berendse, die voorziet dat de markten zich pas later druk gaan maken over de gevolgen van Brexit en een op termijn verkrappende ECB.Marktanalisten op zakenzender CNBC wezen China aan als stip aan de horizon waar beleggers zich druk over kunnen gaan maken. Afgelopen week wezen inkoopmanagersindexen op een groeivertraging, terwijl ook tegenvallende handelsdata werd vrijgegeven. 's Werelds duurste bedrijf Apple rapporteerde daarnaast bij de vrijgave van zijn cijfers in alle regio's een omzetstijging, met uitzondering van de Chinese regio.Zorgen over de economische voorspoed in China vertalen zich in een daling van de grondstoffenprijzen, onder meer de koperprijzen staan onder druk. En terwijl de meeste mondiale hoofdbeurzen rond recordniveau's staan, is het rendement voor de Shanghai Composite dit jaar negatief. Ook vanochtend koerste index lager, met 0,3 procent. De beurs in Tokio noteerde daarnaast onveranderd.Ondanks de lusteloze handel en het vrijwel vlakke slot op Wall Street, wisten de S&P 500 index en de Nasdaq maandag wel nipt hun hoogste stand ooit aan te scherpen. De juni-future voor een vat ruwe olie koerste maandag op de New York Mercantile Exchange 0,5 procent hoger naar 46,43 dollar, terwijl de euro/dollar vanochtend noteerde op 1,0925, vrijwel gelijk aan de stand bij het sluiten van de Europese markten.De macro-economische agenda is vandaag karig gevuld, terwijl op het bedrijfsvlak met name Europese bedrijfscijfers staan geagendeerd. Op Wall Street gaat de aandacht nabeurs voornamelijk uit naar de cijfers van Walt Disney en NVIDIA.In Nederland werd al bekend dat de inflatie weer aantrekt. In april namen de consumentenprijzen op jaarbasis toe met 1,6 procent, na een stijging met 1,1 procent in maart en 1,8 procent in februari. De kerninflatie bedroeg in april 1,3 procent. In maart was dat nog 0,6 procent.In Duitsland resteerde in maart een handelsoverschot van 25,4 miljard euro, tegen 25,8 miljard euro in dezelfde maand een jaar eerder en 20,0 miljard in februari. De industriële productie, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden en werkdagen, daalde ten opzichte van februari met 0,4 procent. Geraadpleegde economen mikten op een daling van de productie op maandbasis van 0,8 procent in maart.BedrijfsnieuwsElliott Advisors vroeg de Ondernemingskamer om een buitengewone aandeelhoudersvergadering voor AkzoNobel uit te schrijven om de verhouding tussen AkzoNobel en PPG Industries te bespreken en het ontslag van voorzitter Antony Burgmans van de raad van commissarissen van AkzoNobel aan te vragen.De aandeelhouders van ING Groep hebben maandag ingestemd met het voorgestelde dividend over 2016 van 0,66 euro per aandeel. Dit werd bekend na afloop van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Na het in augustus uitgekeerde interimdividend van 0,24 euro, komt het slotdividend hiermee uit op 0,42 euro per aandeel.Sligro Food Group en Heineken Nederland zijn bezig om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten voor de distributie van Heineken-producten door Sligro aan de Nederlands horeca. Als gevolg van deze transactie zal de groothandelsomzet van Sligro met zo'n 150 miljoen euro toenemen. Het is de bedoeling dat de voorgenomen samenwerking langdurig zal zijn, met in eerste aanleg een looptijd van 15 jaar. Partijen streven ernaar om de transactie in het najaar af te ronden.TIE Kinetix heeft in april voor meer dan 1,1 miljoen euro aan orders binnengehaald, waarvan ruim de helft voor nieuwe diensten aan bestaande en nieuwe klanten. Meer dan 0,6 miljoen euro van de nieuwe orders betrof nieuwe diensten voor bestaande en nieuwe klanten. 