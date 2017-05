Lagere resultaten E.ON

Dinsdag 9 mei 2017 08:33 Cijfers wel in lijn met verwachting bedrijf.(ABM FN-Dow Jones) E.ON heeft in het eerste kwartaal van 2017 lagere resultaten behaald dan een jaar eerder, maar wist conform de eigen verwachting te presteren. Dit meldde het Duitse energiebedrijf dinsdag voorbeurs.Het concern uit Essen zag het aangepast bedrijfsresultaat (EBIT) op jaarbasis met 34 procent afnemen van circa 1,6 miljard tot rond de 1,0 miljard euro, hetgeen conform de verwachting was van het bedrijf. Bij de kerntak Energy Networks verbeterde de aangepaste EBIT evenwel met 11 procent ten opzichte van vorig jaar, tot 630 miljoen euro.De aangepaste nettowinst daalde in het eerste kwartaal met circa 20 procent tot 525 miljoen euro en onder de streep resteerde een nettowinst van 0,6 miljard euro, tegenover 1,2 miljard euro een jaar eerder.De omzet nam op jaarbasis met 7 procent af tot 10,5 miljard euro. De opbrengsten bij Energy Networks bleven vrijwel stabiel op 4,2 miljard euro.Verder wist het energiebedrijf de nettoschuld te verkleinen van 26,3 miljard euro aan het eind van vorig jaar tot 24,7 miljard euro ultimo maart.Outlook herhaaldE.ON herhaalde dinsdag de outlook. "Na de afronding van het eerste kwartaal bevestigen we onze verwachtingen voor 2017", zei CFO Marc Spieker.Het concern verwacht dat de aangepaste EBIT dit jaar uitkomt tussen de 2,8 miljard en 3,1 miljard euro, terwijl de aangepaste nettowinst moet uitkomen in een bandbreedte van tussen de 1,2 miljard en 1,45 miljard euro.Het aandeel E.ON sloot maandag 0,8 procent hoger op 7,13 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 09, 2017 02:33 ET (06:33 GMT)