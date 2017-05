Wall Street vrijwel vlak gesloten

Woensdag 10 mei 2017 22:20 Ontslag FBI James Comey leidt tot druk.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag vrijwel vlak gesloten. De toonaangevende S&P 500 index noteerde 0,1 procent hoger op 2.399,63 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 20.943,11 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 6.129,14 punten.Dinsdag eindigde de Nasdaq op recordniveau, terwijl de S&P 500 circa 0,1 procent onder een eerder recordniveau sloot. De Dow sloot minder dan 1 procent onder zijn recordslot van 1 maart. Druk was er vanwege het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om de directeur van de FBI James Comey te ontslaan, vanwege de wijze waarop hij het onderzoek naar de e-mails van Hillary Clinton heeft behandeld. Daarmee komt tevens het onderzoek naar de Russische connectie met Trump's campagneteam in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen stil te liggen. De reacties op Capital Hill varieerden van goedkeuring tot sterke verontwaardiging. "Dit is zeker niet positief en geen stimulans om aandelen te kopen, maar het is te vroeg om te kunnen zeggen hoe sterk de marktbeweging zal blijken te zijn vanwege deze ontwikkelingen", aldus marktanalist Bruce McCain van Key Private Bank.Op macro economisch vlak werd bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gestegen. De marktindex steeg 2,4 procent tot 415,7.De prijzen voor geïmporteerde goederen in de Verenigde Staten zijn in april meer dan verwacht gestegen. Amerikaanse importprijzen stegen met 0,5 procent ten opzichte van een maand eerder, na een stijging van 0,1 procent in maart. De Amerikaanse exportprijzen stegen met 0,2 procent in april, na een stijging van 0,1 procent in maart.Uit cijfers van de Amerikaanse Energy Information Administration bleek dat de ruwe olievoorraden in de week eindigend op 5 mei zijn gedaald met circa 5,2 miljoen vaten tot 522,5 miljoen vaten.De juni-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 1,45 dollar hoger, of 3,2 procent, op 47,33 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0866. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0876 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0876 op de borden.Op macro-economisch vlak staan donderdag een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de Amerikaanse producentenprijzen van april en de wekelijkse steunaanvragen.BedrijfsnieuwsModeretailer Abercrombie & Fitch won ruim 13,0 procent, na mediaberichten dat er overname interesse is in het bedrijf.Apple maakte bekend dat het Beddit overneemt, een Finse start-up die zich richt op apparaten waarmee kan worden bijgehouden hoeveel uur iemand per nacht slaapt. Apple verkoopt het apparaat van Beddit nu al op zijn website. Apple daalde circa 0,6 procent.Walt Disney behaalde in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar een licht lagere omzet dan was voorzien, terwijl de winst de marktverwachting overtrof. Het aandeel daalde ongeveer 2,4 procent.Nvidia zat in de lift na de bekendmaking van beter dan verwachte kwartaalcijfers dinsdag nabeurs. Het aandeel van de producent van computerhardware steeg ruim 18,0 procent.Biofarmaceut Mylan daalde circa 5,6 procent. In het eerste kwartaal kwam de winst boven verwachting uit, terwijl de omzet licht onder de verwachting van analisten bleef.Aandelen van fastfoodketen Wendy's wonnen ruim 5,0 procent, dankzij beter dan verwachte eerste kwartaalcijfers.Ook kledingretailer Fossil Group en online reviewsite Yelp konden woensdag op aandacht rekenen, nadat beide bedrijven dinsdagavond laat met teleurstellende kwartaalrapportages kwamen. Fossil Group daalde circa 19,8 procent en Yelp leverde 18,5 procent in.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 10, 2017 16:20 ET (20:20 GMT)