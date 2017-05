Snap resultaten teleurstellend

Woensdag 10 mei 2017 22:43 Ondanks omzetstijging stijgt nettoverlies.(ABM FN-Dow Jones) Snap Inc, het bedrijf achter de populaire foto-app Snapchat, heeft in het eerste kwartaal een fors hoger nettoverlies geboekt op een hogere omzet. Dit bleek woensdag nabeurs tijdens de publicatie van de resultaten over het eerste kwartaal.Zowel de omzet als het nettoverlies stelden teleur. Het aandeel noteerde in de elektronische handel nabeurs 17 procent lager.Het aantal dagelijkse actieve gebruikers bedroeg in het eerste kwartaal 166 miljoen, versus 158 miljoen in het voorgaande kwartaal en 122 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder.Snap boekte in de eerste drie maanden van 2017 een nettoverlies van 2,2 miljard dollar, versus een verlies van 104,4 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee kwam het nettoverlies per aandeel uit op 2,31 dollar per aandeel, tegen een verlies van 0,14 dollar per aandeel een jaar eerder. Vooraf door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een nettoverlies van 0,21 dollar per aandeel.De omzet steeg van 38,8 miljoen dollar vorig jaar naar 149,6 miljoen dollar het afgelopen kwartaal. Analisten rekenden echter op een omzet van 158,3 miljoen dollar. De gemiddelde omzet per gebruiker bedroeg 0,90 dollar, tegen 1,05 dollar in het voorgaande kwartaal.