Amerikaanse producentenprijzen trekken verder aan

Donderdag 11 mei 2017 14:51 Index in april op jaarbasis 2,5 procent omhoog.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse producentenprijzen zijn in april in een hoger tempo gestegen. Dit meldde het ministerie van Arbeid in de Verenigde Staten donderdag.De producentenprijzenindex steeg op jaarbasis in april met 2,5 procent. In maart groeiden de producentenprijzen nog met 2,3 procent.Op maandbasis stegen de producentenprijzen in april met 0,5 procent, na een afname van 0,1 procent in maart.KernprijzenDe kernprijzen, exclusief voedsel, energie en handel, stegen op jaarbasis met 2,1 procent, na een plus van 1,7 procent in maart.Op maandbasis bedroeg de stijging van de kernprijzen 0,7 procent, na een plus van 0,1 procent in maart.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 11, 2017 08:51 ET (12:51 GMT)