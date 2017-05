Lager slot Wall Street

Donderdag 11 mei 2017 22:22 Retailers fors onder druk.(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is donderdag lager gesloten. Bij de slotbel in New York noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent in de min op 2.394,44 punten. De Dow Jones index eindigde 0,1 procent lager op 20.919,42 punten en de Nasdaq verloor 0,2 procent op 6.115,96 punten.Tegenvallende kwartaalrapportages van Snap en Macy's zetten druk op de indexen, maar onderliggend was het sentiment wel goed, volgens marktstrateeg Brad McMillan van Commonwealth Financial Network. "Beleggers worden wat minder zenuwachtig van dalingen en zijn meer bereid om zich op de markt te begeven."Volgens David Donabedian van CIBC Atlantic Trust Private Wealth Management zijn de eerste kwartaalcijfers verder weinig schokkend. "Het zijn normale seizoensgebonden problemen", aldus de marktvorser, die doelde op de zwakkere economische groei in de eerste maanden van het jaar.Op macro-economisch vlak werd bekend dat de wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering vorige week zijn gedaald in Amerika, terwijl de producentenprijzen in april harder opliepen.De olieprijs is donderdag gestegen. De juni-future op een vat West Texas Intermediate sloot 0,50 dollar, of 1,1 procent, hoger op 47,83 dollar.Uit het maandrapport van de OPEC bleek dat de productie van de leden in het kartel in april met 18.000 vaten per dag is afgenomen, tot een gemiddelde van 31,73 miljoen vaten per dag. Daar stond evenwel tegenover dat de OPEC verwacht dat de productie door landen buiten het kartel harder gaat oplopen. Dit jaar kan die output met 950.000 vaten per dag toenemen, aldus het oliekartel. Volgens Tim Evans, analist bij Citi Futures hoeft dit echter niet negatief te zijn. "Dit verzwakt de outlook weliswaar ten opzichte van een maand geleden, maar dit versterkt ook het argument voor een verlenging van de huidige productie-inperking of verder snijden in de output om de herbalancering van de oliemarkt op de rit te houden."De euro noteerde bij het slot op Wall Street op 1,0864, tegen 1,0871 bij het slot in Europa en 1,0874 donderdagochtend.Stijgers en dalersSnap daalde donderdag 21,5 procent, nadat de moedermaatschappij van online fotodienst Snapchat woensdag na het slot met zwakke kwartaalcijfers kwam. In het afgelopen kwartaal werd een miljardenverlies geboekt, vooral te wijten aan de kosten van de beursgang. Ook werd geen concrete outlook gegeven. Analist Michael Hewson van CMC Markets was niet verrast door de zwakke kwartaalrapportage, omdat een groot deel van het intellectueel eigendom makkelijk na te bootsen is, waardoor de omzet van Snap onder druk staat.Aandelen van retailers stonden onder druk door tegenvallende eerste kwartaalcijfers van Macy's. De warenhuisketen behaalde een winst per aandeel van 0,24 dollar, wat onder de marktverwachting was van 0,35 dollar. Daarnaast daalde de omzet voor het negende kwartaal op rij. Het aandeel Macy's verloor 17,0 procent. Sectorgenoten Kohl's, Dillard's en Sears daalden achtereenvolgens 7,9, 17,5 en 9,6 procent. J.C. Penney, dat vrijdag met cijfers komt, leverde 7,4 procent in. Nordstrom eindigde 7,6 procent lager.Verizon Communications maakte bekend Straight Path Communications over te nemen voor 3,1 miljard dollar. Met de overname wist Verizon AT&T af te troeven. Het aandeel Straight Path Communications leverde 20,4 procent in, Verizon verloor 0,7 procent en AT&T eindigde vlak.Wells Fargo kondigde aan dat het naast een kostenbesparing in 2018 van 2 miljard dollar, in 2019 nog eens 2 miljard dollar bespaard wil hebben. Het aandeel sloot 1,8 procent lager.Aandelen Valeant Pharmaceuticals stegen 8,7 procent vanwege gunstige ontwikkelingen met betrekking tot een juridische kwestie rondom patenten voor het darmmedicijn Xifaxan.Dow Chemical en DuPont maakten donderdag bekend dat ze opnieuw gaan bekijken hoe ze het gefuseerde bedrijf na de afronding zullen gaan splitsen in drie aparte ondernemingen. Aandeelhouders hadden vragen gesteld over de details van deze plannen. Het aandeel Dow Chemical steeg 0,2 procent, net als DuPont 0,2 procent.