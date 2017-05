Koers VolkerWessels start nipt in het groen

Vrijdag 12 mei 2017 09:16 Beursnieuweling vindt weg voorzichtig omhoog.(ABM FN-Dow Jones) De koers van beursnieuweling VolkerWessels is kort na opening van de handel met 0,2 procent gestegen tot 23,05 euro. De openingskoers bedroeg 23,00 euro.De enige aandeelhouder Reggeborgh bood 25 miljoen aandelen aan, wat 31,25 procent betekent van het totale aantal uitstaande aandelen. Inclusief de overtoewijzingsoptie loopt het aantal aangeboden aandelen op tot 28,75 miljoen, wat neerkomt op 35,94 procent van het totale aantal uitstaande aandelen.Hiermee komt de marktkapitalisatie van VolkerWessels uit op 1,84 miljard euro.Door: ABM Financial News.