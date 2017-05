Kleine plus voor AEX

Vrijdag 12 mei 2017 18:06 VolkerWessels hoger na beursgang.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag verdeeld gesloten. De AEX eindigde 0,1 procent in de plus op 534,71 punten, en kwam op weekbasis uit op een winst van 0,3 procent. De AMX verloor 0,5 procent en de AScX leverde 0,6 procent in.De afgelopen dagen deed de AEX het nog beter dan de Europese aandelenmarkten in het algemeen, volgens beleggingsspecialist Roy van Santen van onlinebroker Lynx. Hij wees erop dat de spread tussen de AEX en de Euro Stoxx 50 index met zo'n 2,0 procent is opgelopen in de afgelopen vier dagen, in het voordeel van de Amsterdamse hoofdgraadmeter.Vrijdag drukte vooral de koersdaling van ArcelorMittal op de AEX, ondanks dat het staalconcern met solide eerste kwartaalcijfers kwam.Europa breed bleven de aandelenmarkten vrijdag dicht bij huis, terwijl Wall Street wat onder druk stond en Amerikaanse retail-aandelen net als donderdag weer een zwakke dag beleefden, door tegenvallende kwartaalcijfers van onder meer J.C. Penney.Op macro-economisch vlak was er aandacht voor Duitse groei- en inflatiecijfers. In het eerste kwartaal trok de groei in de grootste economie van de eurozone aan tot 0,6 procent ten opzichte van de drie maanden ervoor. In het vierde kwartaal van 2016 was nog sprake van een kwartaalgroei van 0,4 procent."De Duitse economie zit in de langste herstelfase in meer dan 50 jaar. Het is waarschijnlijk dat die duurzame groei verder doorzet", zei econoom Andreas Rees van UniCredit in reactie op de groeicijfers.De inflatie in Duitsland is in april verder opgelopen, naar 2,0 procent, tegen 1,6 procent in maart. In Spanje stegen de consumentenprijzen afgelopen maand nog harder, met 2,6 procent, tegen 2,3 procent in maart. De industriële productie in de eurozone daalde in maart onverwacht met 0,1 procent, waar een toename met 0,4 procent was voorzien.Vanmiddag kon de markt zich ook buigen over een aantal Amerikaanse macro-economische publicaties. De Amerikaanse detailhandelsverkopen bleken in april iets minder sterk gestegen dan verwacht, met 0,4 procent, terwijl de inflatie conform de marktverwachting uitkwam op 0,2 procent. De kerninflatie bleef wel licht achter bij de verwachting. Verder liep het Amerikaanse consumentenvertrouwen verder op, bleek uit voorlopige cijfers over de maand mei van de Universiteit van Michigan.Olie noteerde vrijdag rond het slot in Europa in het rood. Een juni-future West Texas Intermediate daalde 0,6 procent tot 47,56 dollar, terwijl een juli-future Brent 0,4 procent lager bewoog op 50,58 dollar.De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0926. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0867, wat gelijk was aan de koers rond het slot van Wall Street donderdagavond.Beursgang VolkerWesselsVrijdag ging bouwbedrijf VolkerWessels opnieuw naar de beurs op een introductiekoers van 23,00 euro. "Bij deze introductiekoers zien we nog goede mogelijkheid voor opwaarts koerspotentieel", zei analist Joost van Beek van Theodoor Gilissen Bankiers, die het aandeel begon te volgen met een koersdoel van 25,00 euro en een Aanbevolen advies. Het aandeel sloot zijn eerste handelsdag 2,5 procent hoger op 23,58 euro. Tussen 1989 en 2003 had de bouwer ook al een beursnotering.Stijgers en dalersOnder de 25 hoofdfondsen was het beeld verdeeld qua stijgers en dalers. De AEX werd aangevoerd door KPN, dat 4,9 procent won. Vrijdag werd bekend dat twee Duitse telecom- en internetbedrijven, United Internet en Drillisch, intensief gaan samenwerken. Hierdoor ontstaat een vierde grote speler in de Duitse telecommarkt, waar ook Telefónica Deutschland, waarin KPN een belang heeft van 9,5 procent, in actief is.ArcelorMittal was vrijdag de grootste daler, ondanks dat het staalconcern solide kwartaalcijfers overlegde. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) was boven verwachting en de outlook werd bevestigd. S&P Equity Research verhoogde na de kwartaalcijfers het advies van Verkopen naar Houden. Analisten van UBS wezen echter op de negatieve kasstroom en het feit dat de outlook werd gehandhaafd, waardoor beleggers mogelijk weinig enthousiast waren over de resultaten. Het aandeel verloor 8,0 procent.Aperam kwam donderdag nabeurs weliswaar met beter dan verwachte eerste kwartaalresultaten, maar volgens analist Stijn Demeester van ING vielen de vrije kasstroom en de nettoschuld tegen vanwege een stijging van het werkkapitaal gedurende het kwartaal. het aandeel Aperam daalde 1,0 procent.Eurocommercial Properties heeft over de eerste negen maanden van het gebroken boekjaar het directe resultaat met 4,7 procent, en de identieke huurgroei met 2,8 procent, zien toenemen. In alle geografische gebieden van Eurocommercial Properties was sprake van groei, aldus het vastgoedbedrijf. Het aandeel Eurocommercial Properties daalde 0,4 procent.S&P Equity Research verhoogde vrijdag het koersdoel voor BAM Groep van 5,20 naar 5,50 euro met een ongewijzigd Houden advies. Analist Firdaus Ibrahim rekent op een verbetering van de EBITDA-marge en acht daardoor een waardering boven het gemiddelde van de afgelopen drie jaar gerechtvaardigd. Het aandeel BAM Groep sloot vrijdag 1,3 procent lager.Beter Bed realiseerde in het eerste kwartaal van 2017 een 7,6 procent hogere omzet en dit was beter dan verwacht volgens analist Tijs Hollestelle van ING. De marktvorser was verder te spreken over de positieve kentering in de grootste markt Duitsland. De aanhoudend sterke omzetgroei in de Nederlandse thuismarkt was "verrassend" en het orderboek sterk en veelbelovend voor de resultaten in de komende kwartalen, aldus de analist. Het aandeel Beter Bed steeg 2,8 procent.Probiodrug heeft in het eerste kwartaal van 2017 geen omzet gerealiseerd, hetgeen onder de streep resulteerde in een verlies. Bovendien vielen de kosten voor onderzoek en ontwikkeling hoger uit omdat veel geld werd gestoken in het Fase 2 onderzoek van PQ912. De kaspositie nam af van 21,9 miljoen euro eind 2016, naar 18,7 miljoen euro ultimo maart. 