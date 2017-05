Olieprijs fractioneel hoger gesloten

Vrijdag 12 mei 2017 21:05 Hoop op verlenging OPEC-akkoord ondersteunt markt.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag fractioneel hoger gesloten, vanwege de verwachting dat OPEC het productieverlagingsakkoord zal verlengen. Op weekbasis sloot de olieprijs voor het eerst in een maand hoger.Het oliekartel komt eind mei bijeen in Wenen om over de kwestie te praten.Uit het meest recente rapport van de organisatie bleek dat de OPEC-lidstaten de op 30 november 2016 overeengekomen productiequota naleven. In april daalde de totale productie van het oliekartel naar een gemiddelde productie van 31,73 miljoen vaten per dag. Dit betekent dat de productie van OPEC met meer dan 1,2 miljoen vaten per dag is gedaald. Dit is conform de afspraken van het akkoord.Het OPEC-rapport stelde echter ook de groei van de olie-output van landen buiten het kartel opwaarts bij tot 950.000 vaten per dag dit jaar. De opwaartse bijstelling is met name het resultaat van een hoger dan verwachte groei van de Amerikaanse schalie-productie en Canadese teerzand-olieproductie.De productiegroei van niet-OPEC-leden zal er naar verwachting toe leiden dat het kartel instemt om de productieverlagingen in de tweede helft van het jaar voort te zetten. "De kans op een grotere en langere inperking van de productie is nu groter dan de kans op helemaal niets", zei Scott Shelton, een oliemakelaar van ICAP PLC.De prijzen zullen volgens marktvolgers waarschijnlijk niet snel herstellen, vanwege de verhoging van de productie in landen als de Verenigde Staten, Canada, Brazilië en zelfs OPEC-landen als Nigeria en Libië. De daling van de olievoorraden, met name in de Verenigde Staten, is tot dusver dan ook trager dan verwacht.De juni-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange 0,01 dollar hoger, of 0,04 procent, op 47,84 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 12, 2017 15:05 ET (19:05 GMT)