Salzgitter boekt meer winst

Maandag 15 mei 2017 08:13 Outlook 2017 gehandhaafd.(ABM FN-Dow Jones) Salzgitter heeft in de eerste drie maanden van het jaar flink meer winst geboekt en handhaafde als gevolg de verwachtingen voor heel het jaar. Dit meldde het staalbedrijf maandag voorbeurs.Volgens Salzgitter boekte het bedrijf de hoogste kwartaalresultaten sinds 2008, mede vanwege de prestaties binnen de divisies bandstaal, handel en technologie. Bovendien speelden interne verbeteringsprogramma's het bedrijf in de kaart.De externe omzet van Salzgitter steeg in de afgelopen drie maanden op jaarbasis van 1.869 miljoen naar 2.354 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg van 105,6 miljoen naar 184,8 miljoen euro.Onder de streep restte een nettowinst van 48,7 miljoen euro, flink meer dan de 1,0 miljoen euro uit dezelfde periode een jaar eerder.OutlookSalzgitter handhaafde de eerder deze maand verhoogde outlook voor heel het jaar. Het bedrijf mikt daarmee onder meer op een omzet van circa 9,0 miljard euro. De winst voor belastingen kan dit jaar mogelijk uitkomen op 125 miljoen tot 175 miljoen euro.Het aandeel Salzgitter sloot vrijdag 3,0 procent lager op 31,92 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 15, 2017 02:13 ET (06:13 GMT)