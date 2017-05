Wall Street op winst

Maandag 15 mei 2017 21:53 Hogere olieprijs fleurt stemming op.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen koersten maandag af op nieuwe records, nadat een sterke stijging van de olieprijs die de stemming op Wall Street opfleurde.De S&P500-index noteerde een half uur voor het sluiten van de markt 0,4 procent hoger op 2.401 punten. Energie- en grondstoffenfondsen gingen aan de leiding. De Nasdaq Composite Index steeg 0,4 procent to 6.145 punten en de Dow Jones-index ging ook met 0,4 procent omhoog, tot 20.975, geholpen door Cisco en Johnson & Johnson."Deze beweging omhoog is bijzonder interessant omdat het productierapport teleurstelde", zei analist Colin Cieszynski van CMC Markets, verwijzend naar het Empire State-rapport over de maakindustrie in de staat New York.De Empire State Manufacturing Index daalde in mei naar een negatieve waarde van 1, van een plus van 5,2 in april. Dit wijst op afnemende activiteit in de maakindustrie in de staat New York, voor het eerst sinds de presidentsverkiezingen in de VS.De olieprijs steeg met 2 procent nadat energieministers uit Saoedi-Arabië en Rusland gezamenlijk verklaarden dat ze een verlenging van de huidige productiebeperking met negen maanden steunen. Dat is drie maanden langer dan de markt verwachtte. Het OPEC-kartel moet hiermee op 25 mei nog akkoord gaan.Volgens Cieszynski moet er niet te veel in de beweging worden gelezen. "Ondanks de winst worstelt de S&P nog steeds met 2.400 punten en is de Dow nog niet in staat geweest om weer op 21.000 te komen. We staan nog altijd aan het begin van het halfjaar dat traditioneel zwakker is voor aandelen en ik denk nog steeds dat de rally die van november dateert misschien stoom aan het verliezen is."Stijgers en dalersEnergiebedrijven waren in trek, met koerswinsten voor Marathon Oil en Transocean.Ook koersen van internetbeveiligers zochten het hogereop na het toeslaan van het "WannaCry"-virus dat naar verwacht voor verstoringen zal blijven zorgen. Het aandeel Symantec won 2,8 procent, Palo Alto Networks 3,0 procent en FireEye 8,2 procent.Moody's steeg 1,3 procent. De kredietbeoordelaar kondigde aan de Nederlandse verzamelaar van bedrijfsgevens Bureau van Dijk over te willen nemen voor 3 miljard euro.Ook Alphabet, het moederbedrijf van internetreus Google kon winst bijschrijven, nadat de zelfrijdende auto-divisie Waymo zondag een samenwerking aankondigde met de taxidienst Lyft. Dit wordt gezien als een mogelijke tegenvaller voor de rivaal Uber. Alphabet won 0,6 procent.