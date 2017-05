Medisch tijdschrift publiceert onderzoeksstudie Probiodrug

Dinsdag 16 mei 2017 08:43 Thema studie is farmacologisch profiel van belangrijkste middel PQ912.(ABM FN-Dow Jones) Het medisch tijdschrift Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics heeft een onderzoeksstudie gepubliceerd van Probiodrug, waarin het farmacologisch profiel van zijn belangrijkste in ontwikkeling zijnde middel wordt uiteengezet. Dit meldde het Duitse biofarmaceutische bedrijf dinsdagochtend voorbeurs.De studie, uitgevoerd met muizen, vormde volgens chief development officer Inge Lues een belangrijke component voor verdere klinische studies en is gebruikt als guidance voor de dosering die wordt toegepast in de momenteel lopende SAPHIR Fase 2 studie met het potentiële middel tegen Alzheimer. De resultaten van die studie worden in het tweede kwartaal verwacht.Het aandeel Probiodrug steeg maandag 3,7 procent op 16,90 euro.