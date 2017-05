EasyJet boekt sterk hoger verlies

Dinsdag 16 mei 2017 08:45 Luchtvaartmaatschappij heeft last van zwakke pond.(ABM FN-Dow Jones) EasyJet heeft over het eerste halfjaar van zijn gebroken boekjaar het verlies van een jaar geleden onder meer als gevolg van het zwakke Britse pond sterk zien stijgen. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de cijferpublicatie van de Britse budgetluchtvaartmaatschappij, na KLM de nummer twee op Schiphol.De low-cost luchtvaartmaatschappij uit Luton boekte in de zes maanden tot 31 maart 2016 een verlies voor belastingen van 236 miljoen Britse pond. Een jaar eerder was dit een verlies van 18 miljoen pond.Het resultaat werd onder meer aangetast door negatieve wisselkoerseffecten van 82 miljoen pond en door het gemis van het paasweekeinde dit jaar. Het resultaat werd verder gedrukt doordat de kosten per stoel stegen en de omzet per stoel daalde.De halfjaaromzet van easyJet steeg met 3,2 procent van 1,77 miljard naar 1,83 miljard pond."Het verlies over het eerste halfjaar is conform de marktverwachtingen en de negatieve wisselkoerseffecten en het gemis van het paasweekeinde hebben een negatief effect van circa 127 miljoen pont onder de streep opgeleverd", zei CEO Carolyn McCall in een toelichting.OutlookEasyJet, dat het aantal passagiers met 9 procent zag groeien van 31 miljoen naar 33,8 miljoen, meldde verder te werken aan kostenbesparingen om winstgevende groei en rendementen te realiseren. Hert aantal vooruitboekingen is hoger dan een jaar gelden, met 77 procent geboekte stoelen in het derde kwartaal en 55 procent voor het tweede halfjaar van het boekjaar.Het aandeel easyJet sloot maandag 0,6 procent lager op 1.301,63 pence.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 16, 2017 02:45 ET (06:45 GMT)