Amerikaanse olievoorraden dalen

Woensdag 17 mei 2017 16:51 Benzinevoorraden tevens gedaald.(ABM FN-Dow Jones) De voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten zijn vorige week gedaald. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Energy Information Administration.In de week eindigend op 12 mei daalden de olievoorraden met circa 1,8 miljoen vaten tot 520,8 miljoen vaten.De benzinevoorraden daalden met 0,4 miljoen vaten tot 240,7 miljoen vaten.De voorraden stookolie en andere destillaten liepen met 1,9 miljoen vaten terug tot een totaal van 146,8 miljoen vaten.De capaciteitsbenutting steeg van 91,5 naar 93,4 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 17, 2017 10:51 ET (14:51 GMT)