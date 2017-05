Damrak lager gesloten

Donderdag 18 mei 2017 18:12 Politieke onzekerheid Trump drukt ook donderdag op sentiment.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn donderdag met verlies gesloten. De AEX index daalde 0,9 procent tot 524,52 punten, terwijl de AMX een verlies van 1,1 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,8 procent.Daarmee zette het Damrak de neerwaartse trend van een dag eerder voort, vanwege de aanhoudende politieke turbulentie in de Verenigde Staten, waardoor de vrees dat de realisatie van Donald Trumps pro-groei agenda verder weg is dan ooit.De zware verkoopgolf ontstond nadat de New York Times meldde dat Trump voormalig FBI-directeur James Comey, die hij vorige week ontsloeg, zou hebben gevraagd een lopend onderzoek naar voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn stop te zetten. Dit zou opgevat kunnen worden als een belemmering van de rechtsgang volgens kenners, en kan in potentie de aanzet zijn tot een afzettingsprocedure.Beleggingsspecialist Roy van Santen van onlinebroker Lynx merkte op dat de daling van voornamelijk wordt toegeschreven aan de problemen rondom president Trump. "Beleggers zijn bang dat het voor de Amerikaanse president steeds moeilijker wordt om de eerder aangekondigde belastingplannen door te kunnen voeren", aldus Van Santen. "Juist op deze plannen zijn de beurzen de afgelopen zes maanden zo enorm hard opgelopen", voegde hij toe. "De rare acties van Trump, waar de daling van gisteren aan wordt toegeschreven door analisten, vonden overigens al eerder plaats.""Wat dat betreft is de daling van gisteren opvallend en voor mij is het moeilijk te geloven dat dit de echte reden is. Deze feiten waren immers ook vorige week al bekend", vervolgde hij. "Persoonlijk denk ik dat de echte reden achter de daling is dat de beurzen al bijna een half jaar lang oplopen zonder enige tegenreactie, waardoor het elastiek steeds verder is opgerekt", aldus de onlinebroker.Naast de politieke problemen in Amerika, staken die ook in Brazilië weer de kop op, vanwege een vermeende omkoopaffaire rondom president Michel Temer.Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek donderdag dat het ondernemersvertrouwen in het tweede kwartaal verder is verbeterd. De vertrouwensindex steeg van 14,7 naar 15,7. Het aantal werklozen in Nederland is in april gedaald. In april waren er 456.000 mensen werkloos, in totaal 5,1 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. In maart waren nog 463.000 mensen werkloos.De Britse detailhandelsverkopen zijn in april op maandbasis met 2,3 procent gestegen. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 4,0 procent.Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de Verenigde Staten het nieuws dat dat de economisch activiteit in de regio Philadelphia in mei fors is toegenomen. De Philly Fed bedrijfsindex steeg van 22,0 in april naar 38,8 in mei.Tevens werd bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten in de week eindigend op 13 mei is gedaald met 4.000 tot 232.000.De index van Amerikaanse leidende economische indicatoren is in april gestegen met 0,3 procent.Olie noteerde donderdag in het groen. Een juni-future West Texas Intermediate steeg 0,7 procent tot 49,43 dollar, terwijl een juli-future Brent 0,5 procent hoger bewoog op 52,49 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1125. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1143 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1157 op de bordenStijgers en dalersIn de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 5 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door NN Group met een winst van 1,8 procent. NN Group boekte in het eerste kwartaal van 2017 fors meer winst, terwijl de solvabiliteit zoals verwacht licht daalde als gevolg van marktbewegingen. Matthias De Wit van KBC Securities vond de cijfers van NN beter dan verwacht.AkzoNobel was met een winst van 1,0 procent de op één na sterkste stijger, gevolgd door Gemalto met een winst van 0,9 procent.Unilever start vrijdag 19 mei met het inkopen van eigen aandelen, volgens het programma zoals op 6 april aangekondigd. Het aandeel verloor 0,9 procent.Altice heeft mogelijk de Europese regelgeving overtreden door de implementatie van de overgenomen telecomoperator PT Portugal door te zetten zonder dat hiervoor toestemming werd verleend. Het aandeel zakte 1,5 procent.Unibail-Rodamco haalde woensdag met twee obligaties in totaal 1 miljard euro op met een looptijd van achtereenvolgens 12 en 20 jaar. Het aandeel Unibail-Rodamco noteerde 1,7 procent lager.Morgan Stanley verlaagde het advies voor ABN AMRO van Overwogen naar Gelijkgewogen met een ongewijzigd koersdoel van 26,50 euro. ABN AMRO steeg 0,3 procent.SBM Offshore stond onder druk in reactie op nieuwe geruchten over betrokkenheid bij omkoping van de zittende president van Brazilië. Het aandeel SBM Offshore gaf 4,9 procent prijs en was de sterkste daler binnen de hoofdgraadmeter.Bij de Midkapfondsen noteerden slechts drie fondsen in de plust. IMCD was met een winst van 1,0 procent de sterkste stijger. Arcadis was met een verlies van 4,1 procent de sterkste daler van de Midkapfondsen.UBS verlaagde het koersdoel voor Flow Traders van 37,00 naar 35,50 euro met handhaving van het advies op Kopen. Het aandeel won 0,4 procent.Bij de AScX-fondsen was Takaway.com met een winst van 2,0 procent de sterkste stijger, gevolgd door Stern met een winst van 1,3 procent.Van Lanschot zag in het eerste kwartaal van 2017 de fee-inkomsten en het beheerd vermogen stijgen, dankzij de rustige financiële markten. De risicogewogen kernkapitaalratio CET1 steeg naar 19,3 procent, terwijl de ongewogen leverage ratio stabiel was op 6,8 procent. Van Lanschot noteerde 3,9 procent lager.Sif Group wist ondanks een flink hogere omzet slechts een iets hoger bedrijfsresultaat te boeken in het eerste kwartaal van 2017. Het orderboek van Sif, dat door de markt nauwlettend in de gaten wordt gehouden, stond eind 2016 op 210 kiloton voor 2017 en 98 kiloton voor 2018. Analist Martijn den Drijver van NIBC sprak donderdag van goede cijfers. Het aandeel zakte 1,0 procent.Value8 eindigde 2,3 procent in de min nadat woensdagavond een concept jaarverslag werd gepubliceerd die nog niet van een accountantsverklaring was voorzien.De nettovermogenswaarde van HAL Trust is in het eerste kwartaal toegenomen. Per eind maart bedroeg de nettovermogenswaarde 12.876 miljoen euro. Dit was 123 miljoen euro meer dan de waarde eind 2016. Het aandeel daalde 0,9 procent.De Vereniging van Effectenbezitters heeft Esperite via een brief om opheldering gevraagd omtrent dochterbedrijf Genoma. Aandeelhouders van Esperite vernamen deze week in de media dat Genoma, volgens de VEB een belangrijke dochteronderneming van Esperite, failliet verklaard is. Esperite noteerde een verlies van 16,4 procent.Tussenstanden Wall StreetRond het sluiten van de beurzen in Europa noteerde Wall Street hoger. 