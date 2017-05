Olieprijs verder omhoog

Donderdag 18 mei 2017 20:55 Prijs herstelt na korte dip.(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag in de loop van de dag gestegen en herstelde daarmee van een tussentijdse dip. De juni-future op een vat West Texas Intermediate sloot uiteindelijk 0,28 dollar, of 0,6 procent, hoger op 49,35 dollar.De markt reageerde aanvankelijk teleurgesteld op de Amerikaanse olievoorradenrapport van woensdag want de gerapporteerde daling bleek minder sterk dan verwacht. Maar een afname in de productie, de eerste in 13 weken, werd als positief gezien, aldus analist Tamas Varga van vermogensbeheerder PVM.De groeiende output onder Amerikaanse schalieproducenten is een grote zorg voor beleggers omdat dit de productieafspraken van de OPEC, bedoeld om de markt in balans te brengen, ondermijnt.Volgende week komt het oliekartel bijeen om te praten over een verlenging van dat akkoord. De grootste olieproducenten ter wereld, Rusland en Saoedi-Arabië, ondersteunen een hernieuwde deal, maar de markt twijfelt over de impact ervan op de torenhoge wereldwijde voorraden."Veel hangt af van de OPEC ontmoeting volgende week, maar ik zie niet hoe dit ons naar een prijsniveau van boven de 50 dollar per vat moet leiden", aldus Jim Ritterbusch van Ritterbusch & Associates.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 18, 2017 14:55 ET (18:55 GMT)