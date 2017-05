Aandeelhouders WDP kiezen in meerderheid voor keuzedividend

Vrijdag 19 mei 2017 07:27 Kapitaalverhoging van circa 41 miljoen euro.(ABM FN) De aandeelhouders van WDP hebben in meerderheid gekozen voor een keuzedividend. Dit maakte het vastgoedbedrijf vrijdag voorbeurs bekend.De aandeelhouders kozen voor 64,4 procent van hun aandelen voor een inbreng van dividendrechten in ruil voor nieuwe aandelen in plaats van de uitbetaling van het dividend in contanten.Dit resultaat leidt tot een kapitaalverhoging voor WDP van ongeveer 41 miljoen euro door de uitgifte van 490.361 nieuwe aandelen, waardoor het totaal aantal aandelen WDP 21.816.404 zal bedragen. Dit resulteert nu, samen met de verwachte gereserveerde winsten gedurende 2017, in een totale versterking van het eigen vermogen van circa 66 miljoen euro in 2017.Op een rode beurs slot het aandeel WDP donderdag 1,9 procent lager op 87,92 euro.Door: ABM Financial News.pers@abmfn.beRedactie: +32(0)78 486 481Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 19, 2017 01:27 ET (05:27 GMT)