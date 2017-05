Wall Street koerst af op hogere opening

Vrijdag 19 mei 2017 15:06 Markt weet opwaartse trend vast te houden.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,4 procent in het groen.Wall Street zet daarmee het herstel voort na de verkoopgolf door de politieke problemen rond de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens marktanalist Naeem Aslam van Think Markets had de markt behoefte aan een gezonde correctie en de commotie rond Trump faciliteerde dit. "Het Trump-Rusland-verhaal lijkt af te zwakken, maar het is belangrijk te onthouden dat het wispelturige karakter van Trump ieder moment tot een gloednieuw schandaal kan leiden, terwijl hij op het punt staat aan zijn eerste internationale tour te beginnen", voegde de marktvorser toe.Op weekbasis lijken de drie belangrijkste indexen echter af te steven op verliezen van circa 1,0 procent, vanwege de twijfel of Trump zijn pro-groei-beloften nog wel kan waarmaken."Deze week werd de markt overspoeld door politieke risico's, maar het is nog steeds onduidelijk of dit gevolgen zal hebben of een vervolg zal krijgen", aldus marktanalisten Jim Reid en Craig Nicol van Deutsche Bank. "Of deze volatiliteit voortduurt hangt af van wat Comey daadwerkelijk over Trump weet", voegden zij toe. "Maar gisteren was er niets nieuws te melden, wat het marktherstel ondersteunde."In Europa was sprake van een positief sentiment, met een winst van 0,4 procent voor de breed samengestelde STOXX Europe 600 index, waarbij de Europese beurzen zich optrokken aan het hogere slot van Wall Street een dag eerder, waarmee de markt de zorgen over de politieke ontwikkelingen in de Verenigde Staten van zich afschudde.De Aziatische beurzen noteerden vanochtend op winst. De Japanse Nikkei 225 steeg 0,2 procent tot 19.590,76 punten en de Chinese Shanghai Composite sloot vlak op 3.090,63 punten.Vrijdag staan in de Verenigde Staten geen richtinggevende macro-publicaties geagendeerd.Olie noteerde vrijdag overwegend in het groen. Een juni-future West Texas Intermediate steeg 1,4 procent tot 50,02 dollar, terwijl een juli-future Brent 1,4 procent duurder werd op 53,23 dollar.De euro/dollar noteerde rond lunchtijd op 1,1182. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1134 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1103 op de borden.BedrijfsnieuwsApplied Materials noteerde in de elektronische handel voorbeurs 2,1 procent hoger, nadat de Amerikaanse toeleverancier van de halfgeleiderindustrie donderdag nabeurs recordresultaten rapporteerde.Sectorgenoot Ross Stores noteerde 4,1 procent hoger, ook vanwege beter dan verwachte resultaten.Campbell Soup heeft zijn outlook voor dit jaar aangepast, nadat in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een lagere aangepaste winst op een licht gedaalde omzet werd geboekt. Het aandeel verloor 5,0 procent.Foot Locker rapporteerde over het eerste kwartaal een nettowinst van 180 miljoen dollar, ofwel 1,36 dollar per aandeel, op een omzet van 2,00 miljard dollar. Analisten rekenden op winst per aandeel van 1,38 dollar per aandeel op een omzet van 2,02 miljard dollar. Het aandeel daalde 9,6 procent.Gap steeg donderdag in de elektronische handel nabeurs ruim 4,0 procent, nadat de kledingretailer donderdag laat solide resultaten over het eerste kwartaal publiceerde. Vrijdag voorbeurs werd nog niet in het aandeel gehandeld.Deere & Company steeg 7,0 procent, nadat de fabrikant van zwaar constructie- en landbouwmaterieel over zijn tweede kwartaal een hogere winst en omzet rapporteerde. Het concern verhoogde tevens de outlook voor het hele boekjaar.Apple won 0,8 procent, na het bericht dat de techgigant in juli naar verwachting 600.000 nieuwe 10,5 inch iPads Pro zal afleveren. Momenteel verscheept Apple circa 500.000 van deze nieuwe iPads.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,4 procent hoger op 2.365,72 punten. De Dow Jones index eindigde 0,3 procent in het groen op 20.663,02 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,7 procent tot 6.055,13 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 19, 2017 09:06 ET (13:06 GMT)