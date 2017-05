Olieprijs sluit flink hoger

Vrijdag 19 mei 2017 21:05 Markt optimistisch gestemd in aanloop naar bijeenkomst OPEC.(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag fors hoger gesloten. De juni-future op een vat West Texas Intermediate sloot 0,98 dollar, of 2,0 procent, hoger op 50,33 dollar.De markt lijkt optimistisch gestemd in aanloop naar de bijeenkomst van olieproducerende landen volgende week. Beleggers hopen dat grote olieproducenten dan de lopende overeenkomsten over het terugdringen van de olieproductie zullen verlengen. De grootste olieproducenten ter wereld, Rusland en Saoedi-Arabië, ondersteunen een hernieuwde deal, maar de markt twijfelt al een tijd over de impact ervan op de torenhoge wereldwijde voorraden.De prijs voor een vat ruwe olie sloot vrijdag voor het eerst sinds april weer boven de vijftig dollar. Op weekbasis stegen de olieprijzen met meer dan vijf procent. In de afgelopen elf handelssessies sloten de olieprijzen negen keer hoger, nadat de prijzen eerder deze maand nog rond de laagste niveaus in vijf maanden koersten.De groeiende output onder Amerikaanse schalieproducenten blijft een grote zorg voor beleggers omdat dit de productieafspraken van de OPEC, bedoeld om de markt in balans te brengen, ondermijnt."De markt begint de effecten te zien van de productieverlagingen", aldus handelaar Scott Shelton van ICAP.Baker Hughes maakte vrijdag verder bekend dat het aantal actieve olieplatformen in Amerika in de afgelopen week is gestegen met 8 tot 720, het hoogste niveau in 25 maanden. Het was de achttiende opeenvolgende week dat er sprake was van een toename. De olieprijzen reageerden nauwelijks op de data.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 19, 2017 15:05 ET (19:05 GMT)