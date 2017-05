Sterk kwartaal Toll Brothers

Dinsdag 23 mei 2017 11:37 Outlook verder aangescherpt.(ABM FN-Dow Jones) Toll Brothers heeft in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar de omzet en winstgevendheid flink zien toenemen, wat resulteerde in een aangescherpte verwachting voor het volledige boekjaar. Dit meldde de Amerikaanse bouwer van villa's dinsdag voorbeurs over het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 30 april 2017.CEO Douglas Yearley Jr. sprak van "het beste lenteseizoen in meer dan tien jaar". Volgens de topman kiezen consumenten steeds vaker voor de bouw van een nieuw huis, in plaats van de aankoop van een bestaande woning.De omzet steeg over het afgelopen kwartaal op jaarbasis van 1.116 miljoen naar 1.364 miljoen dollar. Dit resulteerde in een brutowinst van 286,1 miljoen dollar, tegen 245,0 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg van 89,1 miljoen naar 124,6 miljoen dollar.Het kwartaaldividend ligt op 0,08 dollar per aandeel Toll Brothers in contanten.Er werden in het kwartaal op jaarbasis 26 procent meer eenheden opgeleverd, waarmee het totaal opgeleverde villa's uitkwam op 1.638 stuks met een gemiddelde prijs van 832.400 dollar. Voor het afgelopen tweede kwartaal rekende de huizenbouwer op de oplevering van 1.350 tot 1.650 eenheden voor een gemiddelde prijs van 810.000 tot 835.000 dollar.OrderboekEr werden voor 2.511 nieuwe villa's contracten getekend, een stijging van 26 procent vergeleken met een jaar eerder. De orderportefeuille kwam daarmee uit op 6.018 eenheden, ten opzichte van het tweede kwartaal een jaar eerder 22 procent meer.De eerste drie weken van het derde kwartaal steeg het aantal niet-gebonden reserveringen met 12 procent op jaarbasis.OutlookVoor het derde kwartaal verwacht Toll Brothers een oplevering van 1.675 tot 1.975 villa's met een gemiddelde prijs die uiteenloopt van 790.000 tot 815.000 dollar.Toll Brothers verhoogde het verwachte aantal opleveringen opnieuw. Voor het hele boekjaar rekent het bedrijf nu op de oplevering van 6.950 tot 7.450 villa's, tegen een vorige raming van 6.700 tot 7.500 opleveringen. Aanvankelijk werd zelfs nog uitgegaan van de oplevering van 6.500 tot 7.500 eenheden. De omzet komt naar verwachting uit op 5,4 miljard tot 6,1 miljard dollar.Het aandeel Toll Brothers sloot maandag in de reguliere handel 0,5 procent hoger op 38,03 dollar.