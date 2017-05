Futures wijzen op hogere opening Wall Street

Dinsdag 23 mei 2017 12:56 Markt kijkt uit naar reeks Fed-speeches.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,1 procent in het groen.Daarmee koerst Wall Street af op een vierde opeenvolgende handelsdag van winsten, in aanloop naar een reeks macro-publicaties en Fed-speeches. Marktanalist Naeem Aslam van ThinkMarkets wijst op de substantiële winsten op de aandelenmarkten in de Verenigde Staten sinds de verkiezingsoverwinning van Donald Trump. Hij merkt echter op dat in de dollar een gebrek aan vertrouwen van beleggers tot uitdrukking komt. "De dollar heeft zijn mojo verloren en vanwege de significante kans dat de Fed de rente in juni zal verhogen, zien we niet dezelfde rally als op de aandelenmarkten", aldus Aslam.Daarnaast merkt de analist op dat Donald Trump tijdens zijn bezoek aan het Midden-Oosten zijn gedrag op indrukwekkende wijze weet te beteugelen. "Beleggers zien dit als een goed teken, althans vooralsnog", voegde hij toe.Op macro-economisch vlak staan dinsdag een tweetal publicaties geagendeerd. Dinsdag verschijnt de samengestelde inkoopmanagersindex voor de industrie- en dienstensector van mei, gevolgd door de nieuwe woningverkopen in april.Minneapolis Fed-voorzitter Neel Kashkari spreekt dinsdag met journalisten tijdens een bankenconferentie en schuift later op de dag aan bij een ronde-tafel-discussie. Philadelphia Fed-voorzitter Patrick Harker geeft een speech over de economische verwachtingen tijdens een evenement in New York.Olie noteerde dinsdag in het rood. Een juli-future West Texas Intermediate daalde 0,9 procent tot 50,65 dollar, terwijl een juli-future Brent 1,0 procent goedkoper werd op 53,33 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1244. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1252 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1237 op de borden.BedrijfsnieuwsAgilent Technologies noteerde in de elektronische handel voorbeurs 4,3 procent hoger, nadat de maker van wetenschappelijke apparatuur maandag laat zijn winst- en omzetverwachtingen voor 2017 verhoogde.Toll Brothers heeft in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar de omzet en winstgevendheid flink zien toenemen, wat resulteerde in een aangescherpte verwachting voor het volledige boekjaar. Het aandeel steeg 2,6 procent.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot maandag 0,5 procent hoger op 2.394,02 punten. De Dow Jones index eindigde 0,4 procent in het groen op 20.894,83 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,8 procent tot 6.133,62 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 23, 2017 06:56 ET (10:56 GMT)