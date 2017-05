Groei Amerikaanse industrie vertraagt - Markit

Dinsdag 23 mei 2017 16:08 Economische activiteit dienstensector versnelt.(ABM FN-Dow Jones) De bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie is in mei minder hard gegroeid. Dit bleek dinsdag uit voorlopige cijfers van Markit Economics.De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 52,8 in april naar 52,5 in mei. Het laagste niveau in acht maanden. De index voor de dienstensector liep op van 53,1 naar 54,0, het hoogste niveau in vier maanden.Hiermee kwam de samengestelde inkoopmanagersindex in mei uit op 53,9, versus 53,2 in april, en dat was het hoogste niveau in drie maanden.Een indexstand groter dan 50 wijst op groei van de industrie, terwijl minder dan 50 krimp betekent.