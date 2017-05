Verlies Curetis stijgt door hogere kosten

Woensdag 24 mei 2017 08:30 Omzet groeit maar blijft volatiel.(ABM FN-Dow Jones) Curetis heeft in het eerste kwartaal van 2017 een groter verlies geleden door hogere distributie- en andere kosten, ondanks dat de omzet ruim verdubbelde. Dit maakte het Duitse diagnostische bedrijf woensdag voorbeurs bekend.De omzet van het bedrijf, dat zich richt op moleculaire diagnoses, steeg van 133.000 euro naar 347.000 euro. Het bedrijf dat een beursnotering in Amsterdam en Brussel heeft, verwacht dat de omzet volatiel blijft, omdat de verkoop van instrumenten in vroege fase aan distributiepartners ongelijk verdeeld is over het jaar.Het nettoverlies steeg van 3,2 miljoen naar 4,4 miljoen euro, doordat de kosten stegen van 3,3 miljoen naar 4,7 miljoen euro. De stijging hangt samen met de groei van de activiteiten, de organisatie en hogere distributiekosten.Curetis tuigde een nieuw dochterbedrijf genaamd Ares Genetics op met een vestiging in Wenen. Dat bedrijf gaat een database die vorig jaar werd overgenomen van Siemens gebruiken om de genetische achtergrond te onderzoeken van resistentie tegen antibiotica.De kaspositie daalde van 22,8 miljoen euro eind vorig jaar naar 19,3 miljoen euro.Het aandeel Curetis sloot dinsdag op 5,33 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 24, 2017 02:30 ET (06:30 GMT)