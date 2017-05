Damrak opent vermoedelijk vlak

Woensdag 24 mei 2017 08:33 Moody's waardeert China af.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een vlakke tot licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,1 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,1 procent hoger op 528,17 punten.Marktanalist Ron van der Does van IG verwacht een vlakke opening rond het niveau van 528 of 529 punten. De marktkenner wees op een aantal macro-economische cijfers die staan geagendeerd en nieuws over China.Moody's verlaagde de kredietwaardigheid van China met één stap van Aa3 naar A1, omdat de financiële kracht van de Aziatische grootmacht volgens de kredietbeoordelaar in de komende jaren zal afnemen. Moody's wees in dit verband op de hoge schulden en het gevaar van een lagere economische groei.Het is de eerste keer sinds 1989 dat Moody's zijn rating voor China verlaagde. De Chinese regering stelde vraagtekens bij de verlaging en noemde de methode van Moody's "ongepast". Volgens de minister van Financiën "overschat" het ratingbureau de moeilijkheden waarmee de Chinese economie kampt, terwijl het effect van de Chinese hervormingen door de kredietbeoordelaar worden "onderschat". De Chinese beurs daalde krap een procent.Wall Street sloot dinsdag hoger, wat laat zien dat het sentiment voor aandelen positief blijft ondanks de politieke onrust rondom president Donald Trump. De regering Trump maakte gisteren begrotingsplannen bekend, waarbij zoals verwacht fors wordt bezuinigd op sociale programma's, terwijl de economische groei die wordt geambieerd mogelijk niet haalbaar is.De macro-economische agenda bevat enkele publicaties uit Europa. Voorbeurs maakte onderzoeksbureau GfK bekend dat het vertrouwen onder Duitse consumenten onverwacht is toegenomen. Gedurende de middag komen uit Amerika huizencijfers en het wekelijkse olierapport. Donderdag komt oliekartel OPEC bij elkaar, samen met grote olieproducerende landen zoals Rusland, om een verlenging van het productiebeperkende akkoord te bespreken. In aanloop hier naar toe kan de handel, net als een dag eerder, volatiel zijn.Olie noteerde woensdag in het groen. Een juli-future West Texas Intermediate steeg 0,1 procent tot 51,54 dollar, terwijl een juli-future Brent 0,2 procent hoger bewoog op 54,27 dollar.Na het slot in Europa verschijnen de notulen over de laatste bijeenkomst van de Federal Reserve.De euro verloor aan kracht tegenover de dollar en het valutapaar noteerde circa een half uur voor opening op 1,1177. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1183 en bij het slot in Amsterdam stond er een stand van 1,1231 op de borden.BedrijfsnieuwsRoyal Dutch Shell gaat hoogstwaarschijnlijk het belang van ongeveer drie miljard Amerikaanse dollar in Canadian Natural Resources Ltd verkopen, aldus persbureau Reuters. Met de opbrengsten zou Shell de schuld verder willen verlagen na de overname van het Britse BG Group.Diverse Nederlandse kranten schreven dat PPG Industries naar de rechter stapt om extra tijd te krijgen voor het uitbrengen van een overnamebod op AkzoNobel. PPG moet nu nog uiterlijk 1 juni een biedingsdocument bij de Autoriteit Financiële Markten hebben ingeleverd. Gebeurt dat niet, dan mag PPG zes maanden lang geen nieuwe overnamepoging doen.Credit Suisse verlaagde het advies voor Randstad van Outperform naar Underperform en het koersdoel van 60,00 naar 48,00 euro. ING verlaagde het koersdoel voor Flow Traders van 40,00 naar 33,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling.Heijmans kreeg van de gemeente Utrecht een opdracht voor de bouw van 125 woningen in Leidsche Rijn. Het project heeft een waarde van dik 40 miljoen euro.Philips Lighting wordt toegevoegd aan de STOXX Europe 600 index.Verenigde Nederlandse Compagnie heeft in het eerste kwartaal de gesprekken met partijen die aansluiten bij de strategie voortgezet. Verder meldde de onderneming van Beursgenoot Geert Schaaij dat de integratie van de overgenomen bedrijven DGB, Renewables en Energie lastiger verloop dan aanvankelijk voorzien.Slotstanden Wall StreetDe S&P 500 index steeg dinsdag 0,2 procent tot 2.398,42 punten. De Dow Jones index eindigde ook 0,2 procent hoger op een slotstand van 20.937,91 punten. De Nasdaq hield het bij een stijging van 0,1 procent tot 6.138,71 punten.