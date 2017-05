Licht hogere resultaten voor Tiffany

Woensdag 24 mei 2017 13:13 Juweliersketen handhaaft outlook.(ABM FN-Dow Jones) Tiffany & Co heeft in het eerste kwartaal van 2017 licht hogere resultaten behaald. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Amerikaanse juweliersketen."Hoewel deze resultaten iets boven onze korte termijn verwachtingen zijn uitgekomen, blijven we gericht op het uitvoeren van de lange termijn strategieën", zei interim-CEO Michael Kowalski in een toelichting.In de drie maanden tot en met 30 april 2017, steeg de omzet met 1 procent op jaarbasis, van 891,3 miljoen naar 899,6 miljoen dollar. Dit was te danken aan groei in de regio Asia Pacific en een stijging van de groothandelsomzet van diamanten, aldus het concern.Evenwel daalde de vergelijkbare winkelomzet, voor de markt een belangrijke indicator, met 3 procent op jaarbasis.Onder de streep resteerde een nettowinst van 92,9 miljoen dollar, tegen 87,5 miljoen dollar in dezelfde periode in 2016. Per aandeel kwam de winst uit op 0,74 dollar, tegen 0,69 dollar een jaar eerder.Geraadpleegde analisten gingen vooraf uit van een omzet van 914,7 miljoen dollar en een winst per aandeel van 0,70 dollar.Outlook gehandhaafdVoor het huidige boekjaar voorziet Tiffany nog steeds een lage enkelcijferige omzetgroei en een hoge enkelcijferige stijging van de winst per aandeel ten opzichte van boekjaar 2016, toen die uitkwam op 3,55 dollar.Voorbeurs verloor het aandeel Tiffany & Co bijna 2 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 24, 2017 07:13 ET (11:13 GMT)