Sommige Fed-functionarissen pleiten voor een sneller tempo renteverhoging - Notulen

Woensdag 24 mei 2017 20:38 Overeenstemming over het verlaging van de forse balans van de centrale bank.(ABM FN-Dow Jones) Sommige Fed-functionarissen pleiten voor een sneller tempo van renteverhogingen, terwijl een paar anderen van mening zijn dat een trager tempo beter is. Dit bleek woensdagavond uit de notulen van de centrale bank.Tijdens de beleidsvergadering op 2 en 3 mei was de Federal Reserve het op grote schaal eens over de aanpak om de forse balans van de bank te verminderen.Bijna alle Fed-ambtenaren uitten hun instemming met een plan om het herbeleggen van aflopende effecten te beëindigen, waarbij de voorkeur uitging naar het verlagen van de balans in geleidelijk toenemende fasen in plaats van een onmiddellijke beëindiging van de herinvesteringen, in tegenstelling tot de verkoop van activa.Wat het rentebeleid betreft waren de meeste Fed-functionarissen van mening dat het binnenkort weer tijd zou zijn voor een verhoging van de tarieven, wat als een signaal wordt gezien dat een meerderheid van de leden resoluut vasthoudt aan het plan om de rente volgende maand te verhogen.De discussie over het toekomstig rentebeleid liet groeiende tegenstellingen tussen de Fed-ambtenaren zien, waarbij sommige leden voor een sneller tempo van renteverhogingen pleitten, terwijl een paar anderen van mening waren dat een langzamer tempo was aan te bevelen.Op 3 mei handhaafde de Federal Reserve conform de verwachting de bandbreedte van zijn belangrijkste rentetarief op 0,75 tot 1,00 procent. Het discontotarief werd tevens gehandhaafd op 1,50 procent. Half maar verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente voor het laatst met 0,25 procentpunt. Het discontotarief werd destijds tevens verhoogd met 0,25 procentpunt naar 1,50 procent. Het beleidscomité stemde unaniem in met het besluit.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 24, 2017 14:38 ET (18:38 GMT)