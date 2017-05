Positieve toon bij Best Buy

Donderdag 25 mei 2017 13:33 Retailer verhoogt omzetverwachting.(ABM FN-Dow Jones) Best Buy heeft zich positiever uitgelaten over het gehele boekjaar, nadat de omzet in het eerste kwartaal steeg. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Amerikaanse retailer in elektronica over het kwartaal, dat liep tot en met 29 april.CEO Hubert Joly sprak van zowel een sterke omzet als dito winst. De topman was daarbij goed te spreken over de omzet die inmiddels online wordt gerealiseerd.De omzet steeg van 8,4 miljard naar 8,5 miljard dollar. Dit was vooral te danken aan hogere verkopen in de thuismarkt, hoewel internationaal de omzet ook licht toenam. Ondanks de iets betere omzet zag Best Buy de winst teruglopen van 229 miljoen naar 188 miljoen dollar, ofwel 0,61 dollar per aandeel.Voor het lopende kwartaal rekent Best Buy op een stijging van de vergelijkbaar omzet met 1,5 tot 2,5 procent, nadat de groei in het afgelopen kwartaal uitkwam op 1,6 procent.Voor heel het boekjaar rekent Best Buy op een omzetgroei van ongeveer 2,5 procent, waar dit aanvankelijk nog 1,5 procent was. Ook operationeel denkt de retailer meer te kunnen verdienen dan aanvankelijk gedacht. Wel benadrukte CEO Joly dat het afgelopen kwartaal een relatief onbelangrijk kwartaal is, dat goed is voor slechts 15 procent van de jaarwinst. Positief is dat dit jaar een week meer kent dan vorig jaar.Nadat het aandeel Best Buy woensdag nog meer dan twee procent lager sloot, wijzen indicaties in de elektronische handel voorbeurs op een openingskoers die wel eens 10 procent hoger kan liggen.