Amerikaanse groothandelsvoorraden gedaald

Donderdag 25 mei 2017 14:52 Op jaarbasis wel toename.(ABM FN-Dow Jones) De groothandelsvoorraden in de Verenigde Staten zijn in april gedaald. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel.De groothandelsvoorraden namen in april op maandbasis met 0,3 procent af. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 1,8 procent.