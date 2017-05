Amerikaanse economie groeit harder

Vrijdag 26 mei 2017 14:52 Groei van 1,2 procent in eerste kwartaal.(ABM FN-Dow Jones) De economie van de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal in een harder tempo gegroeid. Dit bleek vrijdag uit een tweede raming van de Amerikaanse overheid.De grootste economie ter wereld groeide in het eerste kwartaal van 2017 met 1,2 procent. Uit een eerdere raming bleek nog een groei van 0,7 procent op kwartaalbasis. Er werd een groei van 0,8 procent verwacht.In het vierde kwartaal van 2016 was nog sprake van een groei van het bruto binnenlands product met 2,1 procent.Verder bleek vrijdag dat de bedrijfswinsten in het eerste kwartaal met 0,3 procent zijn gedaald, na een stijging van 3,7 procent in de laatste drie maanden van vorig jaar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 26, 2017 08:52 ET (12:52 GMT)