Orders Amerikaanse duurzame goederen nemen af

Vrijdag 26 mei 2017 14:53 Grotere daling verwacht.(ABM FN-Dow Jones) De orders voor duurzame goederen in de Verenigde Staten zijn in april gedaald. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel.De orders voor goederen zoals vliegtuigen, koelkasten en auto's daalden afgelopen maand met 0,7 procent, ofwel 1,6 miljard dollar, tot 231,2 miljard dollar. Er werd een afname van 1,8 procent voorzien.In maart stegen de orders voor duurzame goederen nog met 2,3 procent.Exclusief transport liepen de orders in april met 0,4 procent terug, terwijl de orders zonder militair materieel mee te rekenen, met 0,8 procent daalden.